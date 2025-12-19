Bolojan recunoaște că nu a fost niciodată sunat de Lia Savonea

„Nu. În afară de două, trei întâlniri oficiale în contextul dezbaterilor legate de legislația privitoare la pensiile magistraților nu am avut”, a declarat Bolojan pentru Cotidianul.

Acesta a continuat, spunând că a participat la decizii politice, iar în cadrul discuțiilor a văzut oameni care, atunci când discutau, cereau indicații pe telefon.

„Am văzut oameni care, atunci când se discuta, cereau indicații pe telefon – le mergeau degetele. În general, «oamenii proxy» nu fac performanță. Trebuie să ai părerile tale, trebuie să ai punctele tale de vedere, să respecți o ierarhie, să respecți o funcție, să respecți profesionalismul, dar la un moment dat, când trebuie să decizi, trebuie să ai capacitatea să iei decizii”, a declarat Ilie Bolojan.

Reamintim că, în timpul conferinței de presă CAB, președinta ÎCCJ, Lia Savonea, a sunat-o pe responsabila cu presa, indicându-i să transmită anumite informații presei cu privire la implicarea fostului Ministru al Justiției, Cătălin Predoiu.