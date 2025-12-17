Prima pagină » Politic » Bolojan, despre o posibilă demitere a lui Predoiu: De patru ani nu mai are nicio răspundere

Laura Buciu
17 dec. 2025, 13:36, Politic

Întrebat despre solicitarea protestatarilor de a-l demite pe Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției, în prezent ministru de Interne, Ilie Bolojan a spus că nu poate judeca un ministru pentru un portofoliu pe care l-a deținut în trecut.

„Nu pot să judec un ministru care astăzi răspunde de un portofoliu, cum este Ministerul de Interne, unde cred că domnul Predoiu a avut rezultate bune – și faptul că am rezolvat problema Schengen cred că îi se datorează într-o bună măsură, pentru gestionarea unui alt sistem unde dânsul de patru ani de zile nu mai are nicio răspundere. Acesta este adevărul. Și am mai răspuns legat de alți miniștri. A fost o discuție legată de domnul Moșteanu și am spus că îi judec pe miniștri după ceea ce fac în mandatul pe care îl au și în general am încercat în această perioadă să încurajez stabilitatea, nu să rezolvăm neapărat o problemă de imagine sau un aspect de presiune”, a spus Bolojan, la Digi FM.

Premierul a mai spus că dacă la fiecare lucru care se întâmplă, pentru aspecte a căror responsabilitate este difuză sau nu e la anumiți oameni, identificăm niște oameni ca să îi schimbăm din funcție, „n-am rezolvat nimic”.

„Miniștrii actualului cabinet se califică sau se descalifică prin ceea ce fac sau nu fac”, a mai spus Bolojan.

Cătălin Predoiu a fost ministru al Justiției în perioada modificărilor făcute legilor justiției și el, în calitate de ministru al Justiției, i-a propus pe actualii șefi de parchete.

