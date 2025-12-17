Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan, explicații despre nuntă: Uneori afli lucruri noi despre tine

Ilie Bolojan, explicații despre nuntă: Uneori afli lucruri noi despre tine

Uneori afli lucruri noi despre tine, spune Ilie Bolojan, întrebat, miercuri, dacă s-a căsătorit.
Cinci români au „spălat” banii unei grupări infracționale prin conturi deschise în mai multe țări europene
Cinci români au „spălat” banii unei grupări infracționale prin conturi deschise în mai multe țări europene
Ludovic Orban și Dragoș Pîslaru în PNL? Ce spune șeful partidului
Ludovic Orban și Dragoș Pîslaru în PNL? Ce spune șeful partidului
Ilie Bolojan despre situația coaliției: E doar o problemă de timp până conflictele vor escalada și lucrurile se vor termina prost
Ilie Bolojan despre situația coaliției: E doar o problemă de timp până conflictele vor escalada și lucrurile se vor termina prost
Bolojan: Cred că doamna Savonea are o răspundere pentru ce s-a întâmplat în zona dânsei de competență
Bolojan: Cred că doamna Savonea are o răspundere pentru ce s-a întâmplat în zona dânsei de competență
Bolojan, despre o posibilă demitere a lui Predoiu: De patru ani nu mai are nicio răspundere
Bolojan, despre o posibilă demitere a lui Predoiu: De patru ani nu mai are nicio răspundere
Laura Buciu
17 dec. 2025, 13:56, Politic

Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, la Digi FM, dacă s-a căsătorit înaintea lui Nicușor Dan, după ce presa din România a scris că premierul s-a căsătorit.

„Uneori afli din presa din România lucruri noi despre tine. Nu este real, dar considerând că nu este o informație care îi interesează pe cetățeni, am refuzat comentarii pe tema asta”, a răspuns Bolojan.

Întrebat, de asemenea, cum face Ilie Bolojean când se enervează, dacă înjură, Bolojan spune că nu are acest obicei.

„Nu prea (înjur – n.r.). Încerc să nu înjur. (…) Mă controlez, îmi văd de treabă”, a spus premierul.

Despre concendiu, Ilie Bolojan a spus că nu a reușit, în acest an, să se ducă în concediu.

„Ar trebui să-mi iau câteva zile pentru că vă dați seama, pur și simplu nu stai cu familia, cu ai tăi”, a răspuns bBolojan.

Totodată, Bolojan a fost întrebat dacă mai merge pe la PNL, fiind președintele partidului, el a spus că se duce „mult mai rar decât ar trebui”: „Atunci când ești premier într-o situație dificilă cum suntem noi, practic aproape tot timpul tău este ocupat de aceste probleme. Dar ar trebui să mă duc mai mult pentru că am și această responsabilitate pentru partidul din care fac parte”.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Ce înseamnă „nebulozitate stratiformă” în unele zone din România în aceste zile. Ce se va întâmpla cu vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Ilie Bolojan cere reforma legilor Justiției, după dezvăluirile Recorder: „În fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție”
Libertatea
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CSID
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor