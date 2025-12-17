Ilie Bolojan, explicații despre nuntă: Uneori afli lucruri noi despre tine

Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, la Digi FM, dacă s-a căsătorit înaintea lui Nicușor Dan, după ce presa din România a scris că premierul s-a căsătorit.

„Uneori afli din presa din România lucruri noi despre tine. Nu este real, dar considerând că nu este o informație care îi interesează pe cetățeni, am refuzat comentarii pe tema asta”, a răspuns Bolojan.

Întrebat, de asemenea, cum face Ilie Bolojean când se enervează, dacă înjură, Bolojan spune că nu are acest obicei.

„Nu prea (înjur – n.r.). Încerc să nu înjur. (…) Mă controlez, îmi văd de treabă”, a spus premierul.

Despre concendiu, Ilie Bolojan a spus că nu a reușit, în acest an, să se ducă în concediu.

„Ar trebui să-mi iau câteva zile pentru că vă dați seama, pur și simplu nu stai cu familia, cu ai tăi”, a răspuns bBolojan.

Totodată, Bolojan a fost întrebat dacă mai merge pe la PNL, fiind președintele partidului, el a spus că se duce „mult mai rar decât ar trebui”: „Atunci când ești premier într-o situație dificilă cum suntem noi, practic aproape tot timpul tău este ocupat de aceste probleme. Dar ar trebui să mă duc mai mult pentru că am și această responsabilitate pentru partidul din care fac parte”.