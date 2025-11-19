Un studiu răstoarnă mitul „soției trofeu”: Adevărul surprinzător despre căsătorie

Cercetarea despre căsătorie a fost publicată în Economics & Human Biology.

Studiul arată că schimbul între frumusețe și statut financiar nu se termină la nuntă, ci continuă pe tot parcursul căsătoriei.

Cercetătoarea Joanna Syrda de la Universitatea din Bath a analizat 3.744 de cupluri heterosexuale din SUA pe o perioadă de 20 de ani (1999-2019), scrie Psy Post. Rezultatele spulberă complet stereotipurile despre căsătorie.

Mitul „soției trofeu” se schimbă radical în căsătorie

La momentul căsătoriei, dinamica tradițională se confirmă. Bărbații care câștigă mai mult tind să se căsătorească cu femei cu indicele de masă corporală mai mic. Însă această asimetrie dispare complet după nuntă.

„Schimbul dintre frumusețe și statut a fost descris de mult timp ca o înțelegere bazată pe gen”, explică Syrda.

„Dar cercetarea mea arată că această înțelegere nu se termină la nuntă”.

În timpul căsătoriei, schimbul devine complet simetric:

Când soțul câștigă mai mult, soția își scade IMC-ul

Când soția câștigă mai mult, soțul își scade IMC-ul

Cum funcționează „negocierea” continuă în căsătorie

Studiul a descoperit că partenerul cu venituri relative mai mici compensează prin îmbunătățirea aspectului fizic. Această schimbare nu e accidentală – datele arată creșterea activității fizice.

„O creștere a venitului relativ al unuia dintre parteneri prezice o activitate fizică mai intensă a celuilalt partener”, precizează cercetătoarea.

Efectele măsurabile în căsătorie includ:

Scăderea riscului de obezitate pentru partenerul cu venituri mai mici

Creșterea frecvenței exercițiilor fizice

Schimbări intenționate de comportament, nu fluctuații aleatorii

Educația influențează dinamica căsătoriei

Pentru femeile cu studii superioare din căsătorie, legătura este mai pronunțată. Carierele bine plătite lasă mai puțin timp pentru menținerea aspectului fizic.

În schimb, bărbații cu studii superioare reacționează diferit în căsătorie. În loc să se concentreze pe aspect, aceștia prioritizează propriile cariere pentru a-și recâștiga statutul financiar.

Căsătoriile moderne: negociere continuă

„În multe țări, femeile câștigă acum la fel de mult sau mai mult decât soții lor”, observă Syrda. Această realitate remodeleză complet așteptările din căsătorie.

Studiul demonstrează că aspectele economice ale căsătoriei nu sunt bătute în cuie la nuntă. Schimbul de bunuri – financiare sau fizice – este o negociere continuă în căsătorie.