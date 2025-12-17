Ludovic Orban și Dragoș Pîslaru în PNL? Ce spune șeful partidului

Bolojan a fost întrebat la Digi24 în legătură cu zvonurile privind faptul că Ludovic Orban ar urma să se întoarcă în partid și că ar urma să intre în PNL și ministrul Dragoș Pîslaru.

„Cei doi nominalizați l-au susținut pe colegul Ciprian Ciucu în campania pentru București și susținerea lor și a altor persoane care nu erau neapărat politice a fost un motiv serios al unui bonus de voturi pentru colegul meu Ciprian Ciucu pe logica votului util. Pentru că oamenii au vrut să dea un vot util, nu să le risipească pe candidați care poate le erau mai apropiați dar au perceput că n-au șanse”, a răspuns Ilie Bolojan.

El spune că „ar trebui să facem ceea ce ține de noi ca și pe zona de centru-dreapta să reunim forțele”.

„Faptul că domnul Ludovic Orban s-ar întoarce în PNL nu văd o problemă pe tema asta, având în vedere că a fost an de zile membru”, a spus Bolojan.

În ceea ce îl privește pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragșo Pîslaru, președintele PNL spune că nu a existat o discuție cu acesta ca să „vină în PNL”.