Prima pagină » Politic » Ludovic Orban și Dragoș Pîslaru în PNL? Ce spune șeful partidului

Ludovic Orban și Dragoș Pîslaru în PNL? Ce spune șeful partidului

Președintele PNL Ilie Bolojan a explicat miercuri de ce nu i se pare o problemă revenirea în partid a lui Ludovic Orban. Pe de altă parte, el spune că nu au avut discuții referitoare la intrarea în partid a lui Dragoș Pîslaru.
Cinci români au „spălat” banii unei grupări infracționale prin conturi deschise în mai multe țări europene
Cinci români au „spălat” banii unei grupări infracționale prin conturi deschise în mai multe țări europene
Ilie Bolojan, explicații despre nuntă: Uneori afli lucruri noi despre tine
Ilie Bolojan, explicații despre nuntă: Uneori afli lucruri noi despre tine
Ilie Bolojan despre situația coaliției: E doar o problemă de timp până conflictele vor escalada și lucrurile se vor termina prost
Ilie Bolojan despre situația coaliției: E doar o problemă de timp până conflictele vor escalada și lucrurile se vor termina prost
Bolojan: Cred că doamna Savonea are o răspundere pentru ce s-a întâmplat în zona dânsei de competență
Bolojan: Cred că doamna Savonea are o răspundere pentru ce s-a întâmplat în zona dânsei de competență
Bolojan, despre o posibilă demitere a lui Predoiu: De patru ani nu mai are nicio răspundere
Bolojan, despre o posibilă demitere a lui Predoiu: De patru ani nu mai are nicio răspundere
Cosmin Pirv
17 dec. 2025, 14:08, Politic

Bolojan a fost întrebat la Digi24 în legătură cu zvonurile privind faptul că Ludovic Orban ar urma să se întoarcă în partid și că ar urma să intre în PNL și ministrul Dragoș Pîslaru.

„Cei doi nominalizați l-au susținut pe colegul Ciprian Ciucu în campania pentru București și susținerea lor și a altor persoane care nu erau neapărat politice a fost un motiv serios al unui bonus de voturi pentru colegul meu Ciprian Ciucu pe logica votului util. Pentru că oamenii au vrut să dea un vot util, nu să le risipească pe candidați care poate le erau mai apropiați dar au perceput că n-au șanse”, a răspuns Ilie Bolojan.

El spune că „ar trebui să facem ceea ce ține de noi ca și pe zona de centru-dreapta să reunim forțele”.

„Faptul că domnul Ludovic Orban s-ar întoarce în PNL nu văd o problemă pe tema asta, având în vedere că a fost an de zile membru”, a spus Bolojan.

În ceea ce îl privește pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragșo Pîslaru, președintele PNL spune că nu a existat o discuție cu acesta ca să „vină în PNL”.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Ce înseamnă „nebulozitate stratiformă” în unele zone din România în aceste zile. Ce se va întâmpla cu vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Ilie Bolojan cere reforma legilor Justiției, după dezvăluirile Recorder: „În fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție”
Libertatea
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CSID
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor