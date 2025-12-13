Ludovic Orban, detaliu despre podoaba capilară în spatele postării despre Raluca Moroșanu

Ludovic Orban a postat pe Facebook un mesaj în care o încurajează pe judecătoarea de la Curtea de Apel, Raluca Moroșanu.

„Jos pălăria pentru Raluca Moroșanu! Cu astfel de judecători mai există viitor pentru justiția din România”, scria Orban pe Facebook, miercuri, în 11 decembrie.

Mii de internauți au reacționat la postarea lui Ludovic Orban, între care și unul care i-a pus o întrebare personală:

„Domne, ce vopsea de păr folosiți? Vă dați și pe sprâncene?”.

Orban nu a stat pe gânduri și i-a răspuns: „Nu mă vopsesc”.

Nu este pentru prima dată când fostul premier vorbește despre podoaba sa capilară. În urmă cu 6 ani, în 2019, pe când era președinte PNL, Ludovic Orban li s-a adresat tinerilor liberali spunând: „Să știți că nu îmi vopsesc părul. Mulți din adversari mă atacă că îmi vopsesc părul. Nu, așa mi-a rămas părul, iar părul meu arată de fapt sufletul meu”, le-a spus Orban tinerilor din PNL.