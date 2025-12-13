Prima pagină » Politic » Ludovic Orban, detaliu despre podoaba capilară în spatele postării despre Raluca Moroșanu

Ludovic Orban, detaliu despre podoaba capilară în spatele postării despre Raluca Moroșanu

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a transmis un mesaj de încurajare pentru judecătoarea Raluca Moroșanu. El a răspuns, ulterior, unei întrebări venite din partea unui internaut, dezvăluind un detaliu privat despre podoaba capilară.
Ludovic Orban, detaliu despre podoaba capilară în spatele postării despre Raluca Moroșanu
Foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN via MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
13 dec. 2025, 15:30, Politic

Ludovic Orban a postat pe Facebook un mesaj în care o încurajează pe judecătoarea de la Curtea de Apel, Raluca Moroșanu.

„Jos pălăria pentru Raluca Moroșanu! Cu astfel de judecători mai există viitor pentru justiția din România”, scria Orban pe Facebook, miercuri, în 11 decembrie.

Mii de internauți au reacționat la postarea lui Ludovic Orban, între care și unul care i-a pus o întrebare personală:

„Domne, ce vopsea de păr folosiți? Vă dați și pe sprâncene?”.

Orban nu a stat pe gânduri și i-a răspuns: „Nu mă vopsesc”.

Nu este pentru prima dată când fostul premier vorbește despre podoaba sa capilară. În urmă cu 6 ani, în 2019, pe când era președinte PNL, Ludovic Orban li s-a adresat tinerilor liberali spunând: „Să știți că nu îmi vopsesc părul. Mulți din adversari mă atacă că îmi vopsesc părul. Nu, așa mi-a rămas părul, iar părul meu arată de fapt sufletul meu”, le-a spus Orban tinerilor din PNL.

Recomandarea video

EXCLUSIV Nababii din Dubai: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite
G4Media
Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Gandul
Pensionarii care vor primi pensie triplă în decembrie 2025. Care sunt norocoșii seniori
Cancan
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport
Greșeala făcută de Nicușor Dan după ce a văzut documentarul Recorder, explicată de Ludovic Orban: „Trebuie să intervină președintele”
Libertatea
Cele 3 alimente care ne distrug creierul, potrivit renumitului neurochirurg Leon Dănăilă
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor