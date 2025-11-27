De ce nu a făcut Ludovic Orban pași concreți către revenirea la PNL? „Liberalii au alte priorități acum”

Afirmația a fost făcută la o conferință de presă organizată cu ocazia anunțării sprijinului Forței Dreptei pentru candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu.

Orban a confirmat existența unor discuții preliminare cu liberalii.

„Am discutat, a rămas că vom continua discuția, pot să vă spun că există deschidere de ambele părți”, a spus acesta, subliniind că relația dintre el și conducerea PNL este una „de respect reciproc și apreciere”.

Întrebat de ce nu s-a făcut deja un pas concret spre reunirea cu fostul său partid, Orban a explicat că președintele PNL se confruntă cu priorități majore de guvernare.

„Acum, președintele Partidului Național Liberal duce o cruce grea în spinare, aceea de a încerca, în contextul dat, să convingă partenerii de coaliție să adopte măsurile fără de care România nu poate merge înainte.”

Liderul Forței Dreptei a menționat că în perioada următoare Guvernul trebuie să rezolve „probleme fundamentale”, precum pensiile magistraților, reforma în administrație, restructurarea administrativă și alte măsuri necesare pentru elaborarea bugetului pe 2026.

Orban a precizat că nici el, nici liderii PNL nu pot lua o decizie fără consultări interne.

„Nici eu nu puteam să angajez și probabil nici președintele Partidului Național Liberal, atât timp cât nu ne consultăm și cu colegii noștri.”

Deși nu a oferit un calendar sau o direcție fermă, Orban a transmis că dialogul continuă, iar opțiunea revenirii în PNL rămâne deschisă.