Prima pagină » Politic » Ludovic Orban, anunț despre o posibilă revenire în PNL

Ludovic Orban, anunț despre o posibilă revenire în PNL

Ludovic Orban a scris duminică pe Facebook: „În campania de la Bucureşti am făcut un prim pas spre PNL. Poate urma pasul decisiv”.
Ludovic Orban, anunț despre o posibilă revenire în PNL
Foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN via MEDIAFAX FOTO
Nițu Maria
21 dec. 2025, 14:09, Politic

Liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a transmis că urmează un „pas decisiv” spre Partidul Național Liberal. Mesajul a fost transmis într-o postare publicată pe Facebook.

„În campania de la Bucureşti am făcut un prim pas spre PNL. Poate urma pasul decisiv”, a scris Ludovic Orban, duminică, pe Facebook.

Ludovic Orban a condus PNL în perioada 2017 – septembrie 2021. Atunci, el a pierdut funcția de președinte în fața lui Florin Cîțu. În luna noiembrie a aceluiași an, după aproape trei decenii în partid, Orban a părăsit PNL și a fondat Forța Dreptei împreună cu alți 15 parlamentari.

Premierul Ilie Bolojan, actualul președinte al PNL, a declarat recent că susține ideea absorbției partidului condus de Ludovic Orban în PNL. Premierul a spus că nu vede vreo problemă în deschiderea unor discuții imediat după Anul Nou.

În aceeași zi, Ludovic Orban a afirmat că partidul său ar putea intra într-o fuziune prin absorbție cu PNL anul viitor. El a spus că, înainte de „negocierile efective”, este necesar „un mandat de negociere, care să fie luat în forurile statutare ale ambelor partide”.

Ludovic Orban a mai precizat că a avut un dialog cu premierul Ilie Bolojan și că există „deschidere pentru a începe aceste discuţii”.

Și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre acest subiect la scurt timp după câștigarea alegerilor, unde campania sa a fost susținută de Ludovic Orban.

Întrebat despre o posibilă revenire a lui Orban în PNL, Ciucu a spus că își menține poziția exprimată anterior, „cu atât mai mult acum”, având în vedere sprijinul primit.

„Evident că este normal să susţin o astfel de întoarcere. Este fix opinia mea, evident vor fi discuţii între cele două partide cum se va întâmpla, dacă se va întâmpla, când se va întâmpla”, a declarat Ciucu.

Recomandarea video

BREAKING Fete din România în Dosarul Epstein / Finanțatorul american a trimis zeci de mii de euro unei femei din Iași
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Cancan
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
Libertatea
Ce fructe să mănânci, ca să previi fiecare boală în parte. Tabel complet pentru cele mai cunoscute 15 afecțiuni
CSID
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor