Forța Dreptei ar putea fuziona cu PNL anul viitor, anunță Ludovic Orban

Întrebat, la RFI, dacă se va întoarce în PNL, Ludovic Orban a răspuns: „Ca să mă întorc eu în partid, e nevoie de un proces de fuziune, de comasare prin absorbție, prin care PNL să absoarbă Forța Dreptei. La ora actuală, am avut o discuție cu președintele Partidului Național Liberal, cu Ilie Bolojan, în această discuție ne-am pus oarecum de acord și am convenit de comun acord că există deschidere pentru a începe aceste discuții”.

Orban a spus că discuții în acest sens vor începe în curând: „Vor fi niște negocieri care trebuie derulate à la carte, adică cum se face. Trebuie un mandat de negociere, care să fie luat în forurile statutare ale ambelor partide și după aia încep negocierile efective”.

Fostul premier spune că în Forța Dreptei sunt mulți liberali anti-PSD: „Alături de mine sunt foarte mulți liberali de dreapta, anti-PSD, oameni de calitate, oameni care pot să contribuie la o întărire a PNL și mai ales la asigurarea unei direcții corecte pentru PNL”.

Întrebat dacă e posibil ca fuziunea dintre Forța Dreptei și PNL să aibă loc anul viitor, fostul prim-ministru a răspuns: „E posibil”.