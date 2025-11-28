Reuniune a miniștrilor educației din UE: Spania respinge fuziunea dintre programul Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate

Spania respinge „fuziunea” programelor europene Erasmus+, pentru schimburi și formare, și Corpul European de Solidaritate, axat pe voluntariat, așa cum a fost propus de Bruxelles pentru perioada 2028-2034, temându-se că acest lucru ar putea face ca acesta din urmă să își piardă caracterul incluziv, a declarat joi secretarul de stat pentru tineret și copilărie, Rubén Pérez, scrie EFE.

Pérez a participat la o reuniune a miniștrilor educației din Europa, unde s-a discutat Regulamentul Erasmus+ pentru perioada 2028-2034, precum și modul în care programul european poate contribui la consolidarea rezilienței tinerilor.

„Considerăm că o abordare diferențiată, cu un spațiu specific pentru tineret, este fundamentală, având în vedere relevanța acestor programe”, a declarat el într-o dezbatere cu miniștrii UE.

Secretarul de stat spaniol pentru tineret a explicat prioritățile Spaniei pentru viitor, printre care a evidențiat „menținerea independenței Corpului European de Solidaritate, evitând fuziunea acestuia cu Erasmus+, pentru a păstra caracteristicile care îl fac un proiect mai incluziv”.

În acest context, el a menționat că ambele programe au o proporție semnificativă de participanți „cu puține oportunități”, dar în special Corpul European de Solidaritate, „unde mai mult de jumătate aparțin acestei categorii”.

Tineret în Erasmus+

Alte priorități, a adăugat el, sunt „garantarea unui capitol pentru Tineret în cadrul programului Erasmus+ , cu resurse și buget proprii pentru a face față provocărilor tot mai mari”, precum și asigurarea unei „creșteri substanțiale a bugetului”, deoarece „propunerea ajustată la inflație reflectă o creștere de abia 20%, ceea ce pentru noi este mai mică decât cea observată în alte sectoare”, a remarcat el.

Spania pledează, de asemenea, pentru existența propriilor agenții naționale pentru programe de tineret, nu doar pentru educație, a declarat Rubén Pérez, care a subliniat că pentru țară „educația non-formală este un instrument esențial pentru ca tinerii să dobândească competențe care să le fie benefice atât pentru viitoarea lor angajare, cât și pentru statutul lor de cetățeni activi”.

Secretarul de stat a declarat că Spania este conștientă de faptul că introducerea unor modificări substanțiale la propunerea UE „s-ar putea dovedi complexă”, dar a subliniat că țara este „deschisă la ajungerea la un compromis unitar” și este încrezătoare că se vor face ajustări în timpul procesului european „astfel încât programele să își poată atinge întregul potențial”.

Propunerea Comisiei Europene pentru programul din perioada 2028-2034 prevede integrarea deplină a Corpului European de Solidaritate în programul Erasmus+, pentru a optimiza gestionarea și a consolida sinergiile dintre activitățile de participare a tinerilor.