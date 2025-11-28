Paula Hriscu, șah-mat la Realitatea TV / Artista interzice postului TV să-i mai folosească o piesă, după ce aceasta a fost asociată cu mișcarea suveranistă / „Eu fac muzică, nu politică”

Cântăreața Paula Hriscu se delimitează, într-un lung videoclip explicativ postat pe TikTok, de postul de televiziune Realitatea TV, care i-a folosit piesa „Românie, mândru plai” în ultimul an și care a început să fie asociată, în mentalul colectiv, cu mișcarea suveranistă.

Artista spune că a interzis postului să-i mai folosească piesa, după un incident care i-a ridicat multe semne de întrebare cu privire la politizarea intensă a piesei de către postul respectiv de televiziune.

Piesa a fost interzisă abuziv, după asocierea cu mișcarea suveranistă

În postare, Paula Hriscu explică faptul că piesa ei a fost interzisă unui cor de copii care dorea s-o interpreteze cu ocazia zilei de 1 Decembrie, pentru că era atribuită „unei culori politice”.

„Nu vreau să menţionez nici zona şi nici persoana publică pentru că aş face rău, cred. Această persoană publică, care este şi cadru didactic, a dorit să înveţe copiii să cânte acest cântec, „Românie, mândru plai” pentru 1 Decembrie.

A fost interzisă piesa să fie cântată după ce s-a auzit că se pregăteşte pentru 1 Decembrie, de către conducerea acelei zone. De ce? Pentru că dânşii consideră că această piesă aparţine unei culori politice şi că a fost cumpărată”, a explicat Paula Hriscu.

„Eu fac muzică, nu politică”

„Nu susţin nicio culoare politică, nu am nicio legătură cu politica şi nu voi avea niciodată. Eu fac muzică, nu politică. (…) Am lăsat piesa pe acel canal de televiziune (pe care nici nu vreau să-l menţionez, că m-am supărat), neştiind în ce direcţie va ajunge, pentru că pe mine m-au informat cu totul şi cu totul altceva. Și am lăsat să fie difuzată piesa.

Am intrat de două ori pe acel canal de televiziune în direct, unde am vorbit strict despre piesă. Nu s-a menţionat o secundă dacă eu susţin pe cineva anume sau nu”.

Încă o aberație desființată

De asemenea, Paula Hriscu respinge vehement ideea, vehiculată intens pe rețelele de socializare, că și-ar dori ca piesa ei să devină imn.

„Referitor la faptul că aş vrea să devină imn, nu vreau să devină imn. Avem un imn deja, care sper ca la un moment dat să ne trezească exact aşa cum spune şi primul vers. (…) Cei care credeţi că eu mi-am vândut piesa sau m-am vândut pe nu ştiu ce, sunaţi, există un număr de telefon la care se poate suna. Sunaţi şi informaţi-vă. Nu vă mai luaţi după tot felul de poveşti”.

Riscurile atunci când piesa ta e folosită excesiv de propaganda media

Folosirea excesivă a piesei pe postul Realitatea TV a dus, în timp, la politizarea intensă a piesei, aceasta fiind asociată, în mentalul colectiv, cu mișcarea suveranistă.

Este motivul pentru care artista a cerut postului să nu-i mai folosească piesa.

„Tot eu am fost cea care nu am mai vrut să se difuzeze pe televiziunea respectivă pentru că am văzut că o luase într-o direcţie în care eu nu am vrut să fie. Repet, eu nu fac politică, nu am ştiut.

Am văzut că o ia într-o direcţie în care nu mi-am dorit şi eu am fost cea care am spus Stop, nu mai vreau ca piesa mea să fie difuzată.

Începusem să îmi iau hate, cum se zice, să mi se arunce cu cuvinte jignitoare, cuvinte care poate la un moment dat m-au speriat. Au ajuns la a mă face rusoiacă sau nu ştiu ce. Ei, nu e chiar aşa”.

Noua ei piesă a provocat nemulțumiri mișcării ortodoxe „Oastea Domnului”

De asemenea, spune artista, a fost nevoită să elimine din online o piesă nouă, lansată de curând, „Acasa mea”, pe versurile lui Traian Dorz, cunoscut drept „poetul martir” (a fost și închis, pentru convingerile lui, în închisorile comuniste) și promotor al mișcării ortodoxe „Oastea Domnului”, din perioada interbelică, dizolvată, ulterior, de regimul comunist și recuperată recent.

Paula Hriscu a spus în aceeași postare că organizația „Oastea Domnului” i-a reproșat că noua piesă nu e compatibilă cu viziunea celor din „Oastea Domnului”, că piesa este, în esență, un cântec de înmormântare a poetului:

„Nu am crezut nicio secundă că o să creez necazuri celor din Oastea Domnului, pentru că am primit multe mesaje, mi-au lăsat comentarii pe canalul meu de YouTube, mesaje care m-au făcut să mă întristez.

Nu vreau să fac rău nimănui şi ştiu că nu am greşit în faţa nimănui. Doar că nu a fost compatibilă viziunea mea cu viziunea celor din Oastea Domnului. Am pus întrebări şi mi s-au dat răspunsuri.

Mi s-a spus că este un cântec bisericesc, că este cântec de înmormântare al poetului, mi s-a spus că este un cântec pentru Casa Domnului. Viziunea mea nu a fost compatibilă cu viziunea dânşilor.

Nu am nimic cu nimeni, nu vreau să creez niciun fel de dispută”, a explicat artista.