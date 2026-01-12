Prima pagină » Social » Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii

Ministerul Educației anunță că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, marți, 13 ianuarie 2026, cursurile vor fi suspendate sau se vor desfășura online în școli din mai multe județe din țară.
12 ian. 2026

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene în cursul zilei de astăzi (ora de referință: 17.00), din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, marți, 13 ianuarie 2026, cursurile se vor desfășura online în 10 unități de învățământ (totalizând aproximativ 3.000 de elevi/preșcolari), câte una în fiecare dintre județele: Argeș, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare și câte două în județele Timiș și Teleorman”, a transmis Ministerul Educației.

De asemenea, activitatea didactică va fi suspendată în trei unități de învățământ, care însumează aproximativ 450 de elevi, câte una în județele Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Teleorman. Orele de curs vor fi recuperate ulterior.

Ministerul Educației precizează că situația este „dinamică și va fi actualizată, în funcție de evoluție”.

