Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene în cursul zilei de astăzi (ora de referință: 17.00), din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, marți, 13 ianuarie 2026, cursurile se vor desfășura online în 10 unități de învățământ (totalizând aproximativ 3.000 de elevi/preșcolari), câte una în fiecare dintre județele: Argeș, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare și câte două în județele Timiș și Teleorman”, a transmis Ministerul Educației.

De asemenea, activitatea didactică va fi suspendată în trei unități de învățământ, care însumează aproximativ 450 de elevi, câte una în județele Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Teleorman. Orele de curs vor fi recuperate ulterior.

Ministerul Educației precizează că situația este „dinamică și va fi actualizată, în funcție de evoluție”.