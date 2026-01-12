Primele decese cauzate de gripă în Sibiu: două victime nevaccinate

Județul Sibiu înregistrează primele două decese cauzate de gripă în sezonul gripal 2025-2026. Ambele persoane au murit la secția de Boli Infecțioase a celui mai mare spital din județ.

Ambele victime erau nevaccinate antigripal. Aveau multiple comorbidități și au fost infectate cu virus gripal de tip A.

Testele RT PCR au confirmat diagnosticul pozitiv.

Primul deces: bărbat de 90 de ani

Primul deces a survenit pe 9 ianuarie 2025. Victima era un bărbat în vârstă de 90 de ani din Cisnădie. Era nevaccinat antigripal și avea multiple comorbidități. A fost depistat pozitiv prin test RT PCR cu virus gripal de tip A.

Al doilea deces: femeie de 86 de ani

Cel de-al doilea deces s-a produs pe 11 ianuarie. Victima era o femeie în vârstă de 86 de ani din municipiul Sibiu.

Era nevaccinată antigripal și avea multiple comorbidități. A fost depistată pozitiv prin test RT PCR cu virus gripal de tip A.

În cursul sezonului gripal trecut, toate cele 9 decese au survenit la persoane neimunizate împotriva gripei. În cursul acestui an, primele decese au apărut tot la persoane nevaccinate.

DSP Sibiu recomandă vaccinarea

Direcția de Sănătate Publică Sibiu recomandă cu insistență vaccinarea antigripală. Este una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a formelor severe de boală.

Formele severe, suprapuse peste alte afecțiuni medicale, pot duce la un deznodământ nefericit.

DSP recomandă mai ales persoanelor din categoriile de risc sau celor care au în familie persoane încadrate în categoriile vulnerabile:

Riguroasă igienă personală.

Accent deosebit pe spălarea și dezinfectarea cât mai des a mâinilor.

Folosirea de batiste de unică folosință pentru suflarea nasului.

DSP mai recomandă purtarea măștii în cazul apariției semnelor de boală sau în preajma persoanelor infectate, autotestarea și prezentarea la medic pentru recomadări și tratament medical dacă este cazul.