Mînzatu anunță 5 miliarde euro pentru Erasmus+ 2026 și găzduiește summitul european pentru educație și competențe

Fondurile vor sprijini dezvoltarea competențelor, incluziunea, tranziția digitală și verde, dar și elevii și profesorii ucraineni.

Anunțul vine chiar în ziua în care Mînzatu găzduiește la Bruxelles Summitul European pentru Educație și Competențe, un eveniment la care participă peste 500 de miniștri ai educației și muncii din UE, alături de organizații din domeniu și companii.

Erasmus+ 2026 va oferi oportunități de mobilitate pentru peste un milion de participanți și va implica peste 100.000 de organizații. Organizațiile interesate pot depune proiecte prin agențiile naționale Erasmus+.