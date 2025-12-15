PENNY susține Programul de Transformare a Școlilor, derulat de Asociația pentru Valori în Educație, cu impact direct asupra a peste 50.000 de elevi

Începând din 2023, PENNY este unul dintre investitorii strategici ai Programului de Transformare a Școlilor din România, contribuind la extinderea intervenției la nivel național și la susținerea activităților esențiale pentru transformarea școlilor.
În acest moment, programul este implementat în 90 de școli la nivel național, cu un impact direct asupra a peste 51.000 de elevi și peste 4.000 de cadre didactice. Procesul a inclus evaluarea competențelor școlare pentru peste 36.000 de elevi, formarea directorilor și a echipelor de conducere, precum și dezvoltarea unei infrastructuri solide pentru monitorizarea activităților educaționale, cu peste 13.000 de acțiuni documentate în platforma dedicată. Programul a beneficiat și de implicarea a 200 de evaluatori educaționali și a peste 700 de formatori, care au contribuit la implementarea și extinderea intervenției în școli.
