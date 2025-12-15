PENNY susține Programul de Transformare a Școlilor, derulat de Asociația pentru Valori în Educație, cu impact direct asupra a peste 50.000 de elevi

PENNY România continuă colaborarea cu Asociația pentru Valori în Educație (AVE) prin susținerea Programului de Transformare a Școlilor, un demers național menit să îmbunătățească managementul educațional și să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a școlilor din România. Programul pune accent pe formarea directorilor, dezvoltarea cadrelor didactice și crearea unor practici moderne de evaluare și monitorizare a progresului elevilor.