Intr-un context retail tot mai competitiv, unde experienta vizuala influenteaza direct decizia de cumparare, solutiile de afisare digitala trebuie sa fie impecabile, flexibile si usor de gestionat. VE8962 raspunde exact acestor nevoi, oferind comerciantilor o platforma AV over IP de ultima generatie, conceputa pentru a livra continut de impact, cu eficienta maxima.
Experiente retail spectaculoase, fara compromisuri – cu VE8962 de la ATEN
Mediafax
15 dec. 2025, 18:00, Comunicate

Claritate vizuala care atrage si retine clientii

VE8962 ofera rezolutie True 4K, cu latenta ultra-scazuta, asigurand imagini fluide si detalii exceptionale pe ecrane individuale sau pe video wall-uri de mari dimensiuni. Pentru clientul final din retail, acest lucru se traduce prin vitrine digitale mai atractive, promotii mai convingatoare si o experienta de brand coerenta, indiferent de dimensiunea magazinului.

Flexibilitate totala pentru orice concept de magazin

Indiferent daca este vorba despre o instalare simpla point-to-point sau despre o retea complexa multipoint-to-multipoint, VE8962 se integreaza perfect in infrastructura existenta. Conectivitatea prin Ethernet sau fibra optica permite amplasarea ecranelor la distante mari, fara pierderi de calitate – ideal pentru magazine mari, centre comerciale sau lanturi de retail.

