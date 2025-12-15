Experiente retail spectaculoase, fara compromisuri – cu VE8962 de la ATEN

Claritate vizuala care atrage si retine clientii

VE8962 ofera rezolutie True 4K, cu latenta ultra-scazuta, asigurand imagini fluide si detalii exceptionale pe ecrane individuale sau pe video wall-uri de mari dimensiuni. Pentru clientul final din retail, acest lucru se traduce prin vitrine digitale mai atractive, promotii mai convingatoare si o experienta de brand coerenta, indiferent de dimensiunea magazinului.

Flexibilitate totala pentru orice concept de magazin

Indiferent daca este vorba despre o instalare simpla point-to-point sau despre o retea complexa multipoint-to-multipoint, VE8962 se integreaza perfect in infrastructura existenta. Conectivitatea prin Ethernet sau fibra optica permite amplasarea ecranelor la distante mari, fara pierderi de calitate – ideal pentru magazine mari, centre comerciale sau lanturi de retail.

Citeşte comunicatul integral AICI