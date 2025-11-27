ATEN CE801 – Extensie KVM True 4K pentru control sigur la distanță

ATEN România prezintă oficial CE801, noul kit de extensie KVM HDMI peste Cat 6, creat pentru a oferi control complet asupra sistemelor IT, indiferent dacă acestea se află în aceeași clădire sau într-o cameră tehnică izolată. Cu o transmisie stabilă a semnalului video True 4K la 60 Hz, audio digital, date USB și control serial, CE801 permite operarea fluidă a unui PC sau server de la o consolă aflată la distanță de până la 70 de metri, iar în modul Long Reach – până la 100 de metri la rezoluție Full HD.

Această soluție răspunde cerințelor organizațiilor care își securizează infrastructura IT, mutând echipamentele sensibile în zone controlate, dar păstrând accesul complet pentru operatori – o practică des întâlnită în sisteme de supraveghere video, centre de date, dispecerate energetice, aeroporturi, gări sau infrastructuri ITS unde fiabilitatea este crucială.

