Optimizarea spațiilor profesionale și comerciale prin cablurile HDMI Active Optical (AOC) de la ATEN

Evoluția cablurilor HDMI a adus pe piață generația HDMI Active Optical Cable (AOC) – soluții care combină transmisia pe fibră optică și cupru pentru a asigura performanță constantă la distanțe mari, fără pierderi de semnal sau interferențe electromagnetice (EMI).

Claritate vizuală la nivel profesional

Rezoluția True 4K (3840×2160) oferă o claritate fără precedent – un element esențial pentru domenii unde precizia vizuală contează: prezentări corporate, monitorizare video, proiectare tehnică sau afișaj digital.

Cablurile HDMI moderne asigură o profunzime de culoare de 48-bit, redând nuanțe fine, tranziții line și o acuratețe coloristică perfectă pentru industrii precum arhitectura, designul sau imagistica medicală.

Modelul ATEN VE781020 (20 m, True 4K@60Hz) oferă performanță constantă pe distanțe mari, ideal pentru săli de conferință, săli de proiecție sau spații educaționale.

