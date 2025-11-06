Prima pagină » Comunicate » Optimizarea spațiilor profesionale și comerciale prin cablurile HDMI Active Optical (AOC) de la ATEN

Optimizarea spațiilor profesionale și comerciale prin cablurile HDMI Active Optical (AOC) de la ATEN

În mediul profesional și comercial de astăzi, soluțiile audiovizuale fiabile reprezintă fundamentul unei comunicări eficiente și al unei experiențe vizuale de impact. Sălile de conferință, centrele de control, spațiile educaționale și panourile de publicitate digitală se bazează pe conexiuni video stabile, capabile să redea imagini în True 4K și sunet de înaltă fidelitate.
Mediafax
06 nov. 2025, 17:10, Comunicate

Evoluția cablurilor HDMI a adus pe piață generația HDMI Active Optical Cable (AOC) – soluții care combină transmisia pe fibră optică și cupru pentru a asigura performanță constantă la distanțe mari, fără pierderi de semnal sau interferențe electromagnetice (EMI).

Claritate vizuală la nivel profesional

Rezoluția True 4K (3840×2160) oferă o claritate fără precedent – un element esențial pentru domenii unde precizia vizuală contează: prezentări corporate, monitorizare video, proiectare tehnică sau afișaj digital.
Cablurile HDMI moderne asigură o profunzime de culoare de 48-bit, redând nuanțe fine, tranziții line și o acuratețe coloristică perfectă pentru industrii precum arhitectura, designul sau imagistica medicală.
Modelul ATEN VE781020 (20 m, True 4K@60Hz) oferă performanță constantă pe distanțe mari, ideal pentru săli de conferință, săli de proiecție sau spații educaționale.

