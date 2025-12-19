Moș Crăciun ajunge la Polul Colosseum Mall cu un convoi electric de 1.000 CP și „sănii” high-tech. Paradă urbană spectaculoasă în București

Convoiul este format din automobile electrice ale comunității T.H.O.R. – Tesla Happy Owners of Romania și se va reuni începând cu ora 15:30, în parcarea de pe Bulevardul Mircea Vodă, în apropierea Bibliotecii Naționale. Posesorii de mașini electrice sunt invitați să se alăture evenimentului, în condițiile organizatorice și legale aplicabile.

Traseul complet al convoiului lui Moș Crăciun

În jurul orei 16:00, Moș Crăciun pornește pe traseul: Bd. Mircea Vodă – Bd. Unirii – Piața Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Piața Universității – Bd. Magheru – Piața Romană – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Victoriei – Bd. Aviatorilor – Piața Charles de Gaulle – Bd. Constantin Prezan – Bd. Regele Mihai I – Piața Presei – Bd. Poligrafiei – Str. Jiului – Bd. Bucureștii Noi – Bd. Laminorului – Șos. Chitilei, cu destinația finală Colosseum Mall.

Activități pentru copii și familii la Polul Colosseum Mall

În paralel cu parada urbană, la Polul Colosseum Mall, copiii sunt așteptați de la ora 16:00 la un workshop interactiv de percuție cu instrumente Darbuka, creat special pentru a-l „cheama” pe Moș Crăciun prin ritm și energie.

Sosirea Moșului va fi marcată de un show spectaculos de lumini, susținut de „săniile” high-tech T.H.O.R., urmat de muzică de Crăciun interpretată de fanfara Moșului.

Cadouri, spectacol și surprize de iarnă

Spiridușii lui Moș Crăciun vor oferi fotografii de neuitat, cadouri pentru cei mici și un candy bar special pregătit la Polul Colosseum Mall. În jurul bradului de Crăciun va avea loc un spectacol artistic și acrobatic, cu personaje tematice, energie de sărbătoare și momente interactive pentru întreaga familie.

Atmosfera de poveste va fi completată de ninsoare artificială, personaje îndrăgite ale iernii și surprize dedicate copiilor și părinților.

Grinch, patinoar și întâlniri cu fanii mobilității electrice

Pentru cei cu spirit ludic, Grinch îi așteaptă la patinoar pe cei care vor să „protesteze” în glumă împotriva sosirii Moșului și a împărțirii de cadouri.

Fanii mobilității electrice pot interacționa cu posesorii „săniilor electrice” la cafenelele din incinta mall-ului, iar cei care vor să prelungească atmosfera de Crăciun se pot bucura de o ciocolată caldă și un film de sezon.

Mesaj de sustenabilitate și experiențe verzi

„Crăciun la Polul Colosseum Mall este o invitație la emoție, la timp petrecut împreună și la bucuria autentică a sărbătorilor. Ne dorim ca fiecare vizitator să simtă magia iernii și să transforme ieșirea la mall într-o experiență memorabilă”, a declarat Anca Scarlat, Marketing & Communication Manager Colosseum Mall.

Evenimentul transmite un mesaj puternic de sustenabilitate, prin promovarea mobilității electrice. Polul Colosseum Mall pune la dispoziția vizitatorilor zeci de stații de încărcare pentru automobile electrice, susținând transportul prietenos cu mediul.

„Suntem încântați să mobilizăm un număr atât de mare de mașini electrice în convoiul lui Moș Crăciun. Misiunea noastră este să susținem mobilitatea electrică și inițiativele sustenabile. Organizăm anual Tesla Light Show și ne dorim ca această experiență să ajungă la cât mai mulți oameni”, a declarat Liviu Tudor, membru al Asociației Tesla Happy Owners of Romania.

Evenimentul face parte din campania „Crăciun la Polul Colosseum Mall”, care invită bucureștenii, pe tot parcursul lunii decembrie, să se deconecteze de la rutina zilnică și să trăiască momente memorabile alături de cei dragi.