Retrospectiva Melinda 30: Cum a marcat aniversarea de anul trecut trecerea într-o nouă etapă de inovație în 2026

Privind în urmă la ultimele luni, ecourile succesului din septembrie 2025 încă rezonează puternic în cadrul Melinda Instal. Evenimentul jubiliar care a celebrat trei decenii de excelență nu a fost doar o încheiere festivă a unui capitol, ci rampa de lansare pentru direcția strategică pe care compania o urmează cu încredere în acest nou an, 2026. Aniversarea de 30 de ani a reunit la sediul din Odorheiu Secuiesc sute de parteneri distribuitori, instalatori profesioniști și producători de renume, consolidând o comunitate clădită pe încredere și performanță.
Mediafax
02 feb. 2026, 17:03, Comunicate

O celebrare a parteneriatelor strategice 

Evenimentul a debutat prin deschiderea porților sediului central pentru partenerii de distribuție, oferindu-le acestora o incursiune directă în inima operațiunilor de producție cazane și șeminee a companiei Melinda Steel (Engineering & Production). Dincolo de tururile tehnice, prima zi a fost marcată de o festivitate de premiere emoționantă, recunoscând contribuția celor care au crescut alături de brandul Melinda Instal. Seara de networking, animată de muzică și voie bună, a reconfirmat faptul că relațiile profesionale solide sunt fundamentul oricărei reușite pe termen lung.

A doua zi a fost dedicată viziunii de viitor. În cadrul conferinței, dl. András Lehel – Director General și președintele Consiliului de Administrație a Melinda Instal, a prezentat parcursul impresionant al companiei și, a împărtășit informații despre prezentul afacerii și mai important, strategia pentru următorii ani. Reprezentanții producătorilor de elită precum Herz, Schell, Purmo & FIV, Longi, Elpumps și Wilo au adus în discuție inovațiile tehnologice care definesc piața astăzi, în 2026.

