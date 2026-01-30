ATEN extinde tehnologia enterprise către consumatorii din România și Europa Centrală și de Est prin gama ATEN Essentials

„ATEN Essentials nu este doar un produs destinat consumatorului final. Este performanța ATEN — scalată pentru accesibilitate și pentru scenariile reale de utilizare din viața de zi cu zi”, a declarat Bogdan Mihalcea, Country Manager ATEN pentru România și Europa de Est, completând: „În România și în întreaga regiune a Europei Centrale și de Est, observăm o creștere accelerată a nevoii pentru soluții tehnologice stabile și ușor de adoptat, indiferent dacă este vorba de biroul de acasă, spațiile de lucru hibride sau proiectele de transformare digitală. Prin oferta noastră ATEN Essentials, aducem tehnologie enterprise-grade mai aproape de utilizatorii care caută performanță reală și valoare palpabilă”.

Gama ATEN Essentials transpune experiența și calitatea soluțiilor enterprise ATEN într-o formă accesibilă pentru consumatori și profesionisti, combinând:

Fiabilitate tehnică derivată din portofoliul ATEN construit pentru medii critice corporate și infrastructuri complexe;

derivată din portofoliul ATEN construit pentru medii critice corporate și infrastructuri complexe; Compatibilitate extinsă cu dispozitive moderne și sisteme utilizate zilnic;

cu dispozitive moderne și sisteme utilizate zilnic; Design intuitiv și ușor de implementat , fără necesitatea unor configurări tehnice elaborate chiar și pentru utilizatorii non-specialiști;

, fără necesitatea unor configurări tehnice elaborate chiar și pentru utilizatorii non-specialiști; Performanță susținută pentru scenarii variate, de la conferințe video la conectivitate pentru home office și multimedia.

