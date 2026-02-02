Prima pagină » Comunicate » Blockbuster-ul plin de adrenalină Jurassic World: Renașterea, disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 3 februarie

Blockbuster-ul plin de adrenalină Jurassic World: Renașterea, disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 3 februarie

La trei ani după încheierea trilogiei Jurassic World, legendara serie Jurassic capătă o direcție nouă și ingenioasă Cu o distribuție de excepție, printre care se numără Scarlett Johansson, Jonathan Bailey și Mahershala Ali
Blockbuster-ul plin de adrenalină Jurassic World: Renașterea, disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 3 februarie
Mediafax
02 feb. 2026, 16:45, Comunicate

SkyShowtime a anunțat astăzi că Jurassic World: Renașterea, regizat de câștigătorul BAFTA® Gareth Edwards, va fi disponibil pentru vizionare în exclusivitate în România din 3 februarie.

La cinci ani după evenimentele din Jurassic World: Dominion, ecologia planetei s-a dovedit, în mare parte, ostilă dinozaurilor. Cei care au mai rămas trăiesc în zone ecuatoriale izolate, cu un climat asemănător celui în care au prosperat odinioară. Cele mai colosale trei creaturi de pe uscat, din mare și din aer, din această biosferă tropicală, ascund în ADN-ul lor cheia unui medicament cu beneficii miraculoase, capabil să salveze vieți omenești. Acest nou capitol plin de acțiune urmărește o echipă de extracție aflată într-o cursă contracronometru spre cel mai periculos loc de pe Pământ: insula-laborator a primului Jurassic Park, populată de cei mai periculoși dinozauri rămași.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Cum a evoluat averea lui Cătălin Măruță din 2002 (TVR) până în 2026 (Pro TV). Câți bani are acum, de fapt
Gandul
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
Libertatea
Brânza care te întinerește dacă o consumi în fiecare zi. Se găsește în orice supermarket din România
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor