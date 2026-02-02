Blockbuster-ul plin de adrenalină Jurassic World: Renașterea, disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 3 februarie

SkyShowtime a anunțat astăzi că Jurassic World: Renașterea, regizat de câștigătorul BAFTA® Gareth Edwards, va fi disponibil pentru vizionare în exclusivitate în România din 3 februarie.

La cinci ani după evenimentele din Jurassic World: Dominion, ecologia planetei s-a dovedit, în mare parte, ostilă dinozaurilor. Cei care au mai rămas trăiesc în zone ecuatoriale izolate, cu un climat asemănător celui în care au prosperat odinioară. Cele mai colosale trei creaturi de pe uscat, din mare și din aer, din această biosferă tropicală, ascund în ADN-ul lor cheia unui medicament cu beneficii miraculoase, capabil să salveze vieți omenești. Acest nou capitol plin de acțiune urmărește o echipă de extracție aflată într-o cursă contracronometru spre cel mai periculos loc de pe Pământ: insula-laborator a primului Jurassic Park, populată de cei mai periculoși dinozauri rămași.

