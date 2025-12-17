Prima pagină » Comunicate » Soluții remote de management pentru infrastructuri critice în fabricile moderne cu soluții ATEN

În era digitalizării industriale și a Industriei 4.0, mediile de producție se bazează pe rețele complexe care susțin fluxurile de fabricație, liniile de asamblare automatizate și sistemele de monitorizare în timp real. Într-un astfel de context, ATEN transformă modul în care producătorii își gestionează infrastructura IT și rețelele de control din fabrici, oferind soluții robuste, scalabile și sigure de acces și monitorizare remote, pentru a elimina timpii de nefuncționare și a optimiza operațiunile industriale.
17 dec. 2025, 15:40, Comunicate

Un producător de servere de top din Taiwan a ales soluțiile ATEN pentru a răspunde acestor cerințe, implementând o infrastructură de acces și monitorizare remote care să asigure stabilitatea operațiunilor de producție, indiferent de locație sau condițiile de mediu. În centrul acestei implementări s-au aflat serverele de consolă serială ATEN din seria SN, concepute special pentru medii industriale critice.

Aceste echipamente, esențiale pentru conectivitatea și transferul de date între sisteme, se confruntau cu vulnerabilități operaționale cauzate de condițiile variabile din halele de producție, unde temperatura, umiditatea și alți factori de mediu pot influența stabilitatea echipamentelor. Într-un asemenea mediu, orice defecțiune sau problemă de configurare la nivelul switch-urilor poate cauza întreruperi imediate ale activității de producție.

