Prima pagină » Comunicate » Peste 247.000 kg de alimente donate în magazinele PENNY la Colecta Națională de Alimente – ediția de Crăciun 2025

Peste 247.000 kg de alimente donate în magazinele PENNY la Colecta Națională de Alimente – ediția de Crăciun 2025

Între 5 și 7 decembrie 2025, PENNY România a fost alături de Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR și de cele nouă Bănci Regionale pentru Alimente la ediția de Crăciun a Colectei Naționale de Alimente.
Peste 247.000 kg de alimente donate în magazinele PENNY la Colecta Națională de Alimente – ediția de Crăciun 2025
Mediafax
16 dec. 2025, 17:32, Comunicate

Campania s-a desfășurat în cele 441 magazine PENNY din toată țara și a reunit 4.405 voluntari, care au încurajat donațiile și au ajutat la colectarea produselor neperisabile – un gest simplu, dar cu impact major. Cu sprijinul clienților și al voluntarilor dedicați, au fost colectate 247.356,4 kg de alimente, care au ajuns la 40.826 persoane aflate în nevoie, prin intermediul a 254 de organizații partenere beneficiare.

„Rezultatul colectei din ediția de Crăciun 2025 este un record. Totul a fost posibil mulțumită clienților PENNY care au ales să doneze și să îi sprijine pe cei în nevoie, dar și datorită voluntarilor prezenți în magazine. Ei au informat clienții despre faptele bune pe care le pot face și au oferit sprijin în colectarea alimentelor. Ne bucură rezultatul obținut la această ediție a Colectei Naționale de Alimente și continuăm să fim alături de Federația Băncilor pentru Alimente din România.”, a declarat Dan Crișan, COO PENNY | REWE România.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
Preț de infarct. Cât costă un sfert de porc într-un supermarket din România, cu 9 zile înainte de Crăciun
Gandul
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este cauza morții
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Libertatea
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor