Peste 247.000 kg de alimente donate în magazinele PENNY la Colecta Națională de Alimente – ediția de Crăciun 2025

Campania s-a desfășurat în cele 441 magazine PENNY din toată țara și a reunit 4.405 voluntari, care au încurajat donațiile și au ajutat la colectarea produselor neperisabile – un gest simplu, dar cu impact major. Cu sprijinul clienților și al voluntarilor dedicați, au fost colectate 247.356,4 kg de alimente, care au ajuns la 40.826 persoane aflate în nevoie, prin intermediul a 254 de organizații partenere beneficiare.

„Rezultatul colectei din ediția de Crăciun 2025 este un record. Totul a fost posibil mulțumită clienților PENNY care au ales să doneze și să îi sprijine pe cei în nevoie, dar și datorită voluntarilor prezenți în magazine. Ei au informat clienții despre faptele bune pe care le pot face și au oferit sprijin în colectarea alimentelor. Ne bucură rezultatul obținut la această ediție a Colectei Naționale de Alimente și continuăm să fim alături de Federația Băncilor pentru Alimente din România.”, a declarat Dan Crișan, COO PENNY | REWE România.

Citeşte comunicatul integral AICI