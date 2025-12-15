Comunicat de presă: Site-urile și platformele cu specific gastronomic din Banat, sunt invitate să reprezinte re-giunea în competiția internațională Top Foodie Websites 2026, organizată de IGCAT.

Vă reamintim, săptămâna trecută, dosarul Banatului de candidat la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028 a fost acceptat de Forumul Consultativ al IGCAT.

Astfel, o etapă la fel de importantă va avea loc în perioada următoare. Toate site-urile, blogurile și aplicațiile digitale care promovează experiențe culinare autentice, susțin producătorii locali și meșteșugarii, și permit rezervarea de experiențe autentice online, sunt invitate să se înscrie până pe 16 ianuarie 2026.

Platformele selectate nu doar că vor fi angrenate în povestea anului în care Banatul va fi Regiune Gastronomică Europeană, dar vor beneficia și de promovare internațională, vizibilitate globală și recunoaștere oficială din partea Institutului Internațional de Gastronomie, Artă, Cultură și Turism.

