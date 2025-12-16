Amenzi de până la 10 milioane de euro pentru firme: noile obligații de securitate IT afectează tot mai multe companii din România

Antreprenorii și managerii se confruntă tot mai frecvent cu dificultăți în a înțelege ce li se aplică concret, ce riscuri există și ce responsabilități revin conducerii în cazul unui incident IT sau al unei neconformități.
„Problema principală nu este lipsa de interes, ci lipsa de claritate. Multe dintre aceste obligații sunt comunicate fragmentat sau tehnic, iar firmele ajung să creadă că nu sunt vizate, deși în realitate sunt deja afectate”, explică Alin Meteșan, antreprenor și fondator al platformei de business inafaceri.ro.
Citeşte comunicatul integral AICI