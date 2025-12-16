Prima pagină » Comunicate » Amenzi de până la 10 milioane de euro pentru firme: noile obligații de securitate IT afectează tot mai multe companii din România

Amenzi de până la 10 milioane de euro pentru firme: noile obligații de securitate IT afectează tot mai multe companii din România

În ultimii ani, tot mai multe firme din România sunt vizate de schimbări importante în zona de securitate IT și protecția datelor, ca urmare a noilor directive europene și a reglementărilor naționale. Deși adesea asociate cu marile companii sau infrastructurile critice, aceste obligații afectează în mod direct și IMM-uri, furnizori, clinici, firme de servicii sau companii care lucrează cu date sensibile ori colaborează cu instituții publice și organizații mari.
Amenzi de până la 10 milioane de euro pentru firme: noile obligații de securitate IT afectează tot mai multe companii din România
Mediafax
16 dec. 2025, 17:58, Comunicate

Antreprenorii și managerii se confruntă tot mai frecvent cu dificultăți în a înțelege ce li se aplică concret, ce riscuri există și ce responsabilități revin conducerii în cazul unui incident IT sau al unei neconformități.

„Problema principală nu este lipsa de interes, ci lipsa de claritate. Multe dintre aceste obligații sunt comunicate fragmentat sau tehnic, iar firmele ajung să creadă că nu sunt vizate, deși în realitate sunt deja afectate”, explică Alin Meteșan, antreprenor și fondator al platformei de business inafaceri.ro.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română
Gandul
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este cauza morții
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Vlad Pascu pierde la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei. Decizia este definitivă
Libertatea
Cele 3 zodii care dau lovitura în următoarele luni! Surprize uriașe pentru acești nativi
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor