În forma actuală, compania Pinie Lubná, s.r.o. a fost înființată în anul 2000, când brandul, tehnologia și stocul de lemn uscat au fost preluate de la vechea Pinie Čistá. De atunci, Pinie Lubná s-a concentrat exclusiv pe producția și vânzarea de scule din lemn pentru tâmplărie și mobilier de lucru, ajungând la peste 500 de repere distincte în producția curentă, cu un portofoliu care acoperă atât utilizatori industriali, cât și retail și pasionați individuali. Astăzi, Pinie este recunoscută oficial drept „numărul unu în lume la producția de rindele din lemn”, cu peste 700 de produse în gama proprie, brandul devenind un etalon internațional pentru sculele tradiționale din lemn.

