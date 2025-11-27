Țuca Zbârcea & Asociații și britanicii de la Legal 500 au lansat ediția 2025 a GC Powerlist Romania

Catalogul GC Powerlist, o listă a celor mai importanți „general counsel”, este adus în România de către Legal 500 și societatea de avocați Țuca Zbârcea & Asociații. Anul acesta, evenimentul de lansare a beneficiat și de suportul Audi România.

Un număr de 132 „general counsel” au fost evidențiați pentru activitatea lor de excepție și contribuția atât la nivelul organizațiilor din care fac parte, dar și al comunității juridice în sens larg. În urma unei cercetări de piață calitative, care a presupus nominalizări, sondaje și interviuri realizate de jurnaliștii Legal 500, au fost selectați cei mai valoroși specialiști cu rol cheie în coordonarea departamentelor juridice din companiile de pe plan local.

