North Bucharest Investments încheie 2025 cu vânzări de peste 320 milioane de euro și anticipează o creștere de 35% a volumului tranzacționat în 2026

North Bucharest Investments încheie anul 2025 cu un volum total al vânzărilor de peste 320 milioane de euro, realizat prin 1.922 de tranzacții, confirmând poziția companiei ca jucător relevant pe segmentul rezidențial din nordul Bucureștiului, într-un an marcat de ajustare și maturizare a pieței.
12 ian. 2026, 14:52, Comunicate

Anul 2025 a reprezentat o etapă de consolidare a businessului. Portofoliul North Bucharest Investments a ajuns la 95 de proiecte, dintre care aproximativ 40% sunt în reprezentare exclusivă, reflectând nivelul ridicat de încredere al dezvoltatorilor. În cursul anului trecut, portofoliul a fost extins cu 54 de proiecte noi, iar luna iulie a fost cel mai performant moment din perspectiva vânzărilor, confirmând atât maturizarea cererii, cât și eficiența strategiei comerciale.

Structura cererii indică o piață echilibrată, dominată de apartamentele cu 2 și 3 camere, fără a limita însă interesul pentru segmentele superioare. Apartamentele de 2 camere au reprezentat 42% din totalul unităților vândute, cele de 3 camere 35% . O tranzacție relevantă din 2025 a fost vânzarea unui penthouse în valoare de 2,1 milioane de euro, alături de mai multe pachete investiționale cu valori cuprinse între 1,5 și 3 milioane de euro, reflectând maturizarea și lichiditatea segmentului rezidențial premium din nordul Bucureștiului.

