North Bucharest Investments încheie 2025 cu vânzări de peste 320 milioane de euro și anticipează o creștere de 35% a volumului tranzacționat în 2026

Anul 2025 a reprezentat o etapă de consolidare a businessului. Portofoliul North Bucharest Investments a ajuns la 95 de proiecte, dintre care aproximativ 40% sunt în reprezentare exclusivă, reflectând nivelul ridicat de încredere al dezvoltatorilor. În cursul anului trecut, portofoliul a fost extins cu 54 de proiecte noi, iar luna iulie a fost cel mai performant moment din perspectiva vânzărilor, confirmând atât maturizarea cererii, cât și eficiența strategiei comerciale.

Structura cererii indică o piață echilibrată, dominată de apartamentele cu 2 și 3 camere, fără a limita însă interesul pentru segmentele superioare. Apartamentele de 2 camere au reprezentat 42% din totalul unităților vândute, cele de 3 camere 35% . O tranzacție relevantă din 2025 a fost vânzarea unui penthouse în valoare de 2,1 milioane de euro, alături de mai multe pachete investiționale cu valori cuprinse între 1,5 și 3 milioane de euro, reflectând maturizarea și lichiditatea segmentului rezidențial premium din nordul Bucureștiului.

