O instanță federală blochează deportarea activistului britanic anti-dezinformare Imran Ahmed

Judecătorul districtual Vernon Broderick a emis un ordin de restricție temporară care blochează reținerea sau deportarea lui Ahmed până când cazul său nu va fi susținut în fața unei instanțe. Acesta a programat pentru luni o întâlnire între părțile implicate în proces, notează Reuters.

Marți, guvernul federal a impus interdicții de viză lui Imran Ahmed și altor patru cetățeni europeni printre care și Thierry Breton, fost comisar european. Decizia a fost motivată prin implicarea celor cinci în limitarea libertății de exprimare prin reglementarea companiilor americane.

Ahmed, rezident permanent în SUA este CEO al Centrul pentru Combaterea Discursului de Ură în Mediul Online, este singurul dintre cei cinci care locuiește în Statele Unite.

Secretarul de Stat, Marco Rubio, a precizat că cei cinci vizați de măsuri ar risca deportarea, astfel Ahmed ar putea să fie separat de soția și copilul său, ambii cetățeni americani.

Activistul a lăudat sistemul juridic american și a declarat: „Nu mă voi lăsa intimidat și nu voi renunța la munca vieții mele de a lupta pentru protejarea copiilor de pericolele rețelelor de socializare și pentru oprirea antisemitismului în mediul online”.

Rezidenții permanenți legali, cum este Ahmed, nu au nevoie de viză pentru a rămâne în SUA, dar administrația Trump a încercat anterior să-i deportateze pe unii dintre aceștia, printre care și Mahmoud Khalil, implicat în proteste pro-palestiniene.