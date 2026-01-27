Directorul ICE a fost chemat să se prezintă în fața instanței, fiind amenințat cu acuzația de sfidare

Într-un ordin emis luni, judecătorul Schiltz a criticat administrația pentru modul în care a gestionat audierile imigranților și l-a convocat personal pe Todd Lyons, directorul interimar al Serviciului pentru Imigrări și Vamă. Acesta va trebui să se prezinte vineri în fața instanței și să explice de ce să nu fie acuzat de sfidarea curții.

„Această Curte a fost extrem de răbdătoare cu respondenții, chiar dacă aceștia au decis să trimită mii de agenți în Minnesota pentru a reține imigranți, fără a lua nicio dispoziție pentru a soluționa sutele de petiții și alte procese”, se arată în ordinul citat de Associated Press.

„Respondenții au asigurat în mod constant Curtea că își recunosc obligația de a respecta ordinele instanței și că au luat măsuri pentru a se asigura că aceste ordine vor fi respectate în viitor. Din păcate, însă, încălcările continuă”, se arată în continuare ordinului.

Demersul instanței vine după ce Donald Trump l-a desemnat pe Tom Homan, responsabilul Casei Albe privind controlul frontierei, să preia operațiunea de imigrație din Minnesota, în urma celui de-al doilea deces în această lună cauzat de un ofițer ICE.

De asemenea, ordinul a fost emis după ce luni a avut loc o audiere privind cerere guvernatorului Walz și ale primarului din Minneapolis, Jacob Frey, de a fi oprită operațiunea ICE.

Tensiunile au degenerat în Minnesota pe fondul operațiunii ICE în urma cărora agenții au ucis doi cetățeni americani Renee Good, pe 7 ianuarie și Alex Pretti, sâmbătă.