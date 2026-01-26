Prima pagină » Știrile zilei » Un republican se retrage din cursa pentru funcția de guvernator al statului Minnesota, criticând acțiunile ICE

Chris Madel, un candidat în cadrul alegerilor primare din Partidul Republican pentru funcția de guvernator al statului Minnesota, și-a anunțat retragerea din cursa electorală, acuzând administrația Trump de represalii împotriva statului.
26 ian. 2026

„Nu pot susține represaliile declarate de republicani la nivel național asupra cetățenilor statului nostru și nici nu mă pot considera membru al unui partid care ar face acest lucru. Republicanii la nivel național au făcut aproape imposibilă câștigarea alegerilor la nivel de stat în Minnesota pentru un republican”, a declarat Madel, într-un videoclip publicat pe platforma X. 

Acesta și-a motivat decizia prin nemulțumirea față de operațiunea amplă a Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE) desfășurată în Minneapolis, subliniind că acțiunea a depășit obiectivul declarat, generând tensiuni, notează Reuters

În decursul lunii ianuarie, ofițerii ICE au ucis doi cetățeni americani Renee Good, pe 7 ianuarie  și Alex Pretti, sâmbătă. 

După ieșirea lui Madel din cursă, peste zece candidați rămân în competiția pentru nominalizarea republicană, printre care se numără președinta Camerei Reprezentanților din Minnesota, Lisa Demuth, reprezentanta Kristin Robbins și fostul senator statal Scott Jensen.  

Câștigătorul alegerilor primare din 11 august este așteptat să o înfrunte pe senatoarea democrată Amy Klobuchar, intrată recent în cursa pentru funcția de guvernator și considerată favorită de analiștii independenți. 

Actualul guvernator, Tim Walz, a renunțat luna aceasta la candidatura pentru un nou mandat, pe fondul unui scandal legat de fraude în domeniul asistenței sociale.

