Gorenje susține performanța în handbalul european și continuă parteneriatul cu EHF Champions League

În acest context, Gorenje, unul dintre principalii producători europeni de electrocasnice și parte a Hisense Europe, își continuă parteneriatul pe termen lung cu Machineseeker EHF Champions League și, în premieră, devine partener sezonier și al EHF Champions League Women.

Continuarea și extinderea acestui parteneriat au fost anunțate în cadrul evenimentului TruckScout24 EHF FINAL4, desfășurat la Köln.

După debutul ca partener regional al competiției masculine de top în 2017, Gorenje și-a consolidat constant prezența și rolul activ în toate ariile competiției. Din 2022, brandul a deținut statutul de partener premium, iar odată cu prelungirea actuală a colaborării devine Partener Oficial al Machineseeker EHF Champions League și al EHF Champions League Women.

