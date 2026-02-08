CSM București învinge Brest, liderul grupei din Liga Campionilor la handbal feminin

CSM București, formație antrenată de Bojana Popovic și Iulia Curea, a impresionat în ofensivă.
Elizabeth Omoregie a fost principala marcatoare, cu 9 reușite din 10 aruncări.
Emma Friis și Trine Jensen Østergaard au contribuit fiecare cu câte 7 goluri. Valeriia Maslova a încheiat cu 6 goluri.
În poartă, Evelina Eriksson a avut 6 intervenții (28,57%), iar Gabriela Moreschi a contribuit cu 5 parade.
De partea cealaltă, Anna Vyakhireva a fost cea mai periculoasă jucătoare a oaspetelor. Rusoaica a încheiat cu 14 goluri din 19 aruncări.
Pauline Coatanea a marcat de 5 ori. Kiara Tshimanga și Pauletta Foppa au înscris câte 4 goluri fiecare.
A fost a cincea victorie consecutivă din competiție pentru campioana României, care se menține în grafic pentru calificarea directă în sferturile de finală.
În partida următoare, CSM București va întâlni, în deplasare, Ferencvaros, a doua clasată. Echipa maghiară a învins duminică Sola, scor 28-24.