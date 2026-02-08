CSM București învinge Brest, liderul grupei din Liga Campionilor la handbal feminin

CSM București, formație antrenată de Bojana Popovic și Iulia Curea, a impresionat în ofensivă.

Elizabeth Omoregie a fost principala marcatoare, cu 9 reușite din 10 aruncări.

Emma Friis și Trine Jensen Østergaard au contribuit fiecare cu câte 7 goluri. Valeriia Maslova a încheiat cu 6 goluri.

În poartă, Evelina Eriksson a avut 6 intervenții (28,57%), iar Gabriela Moreschi a contribuit cu 5 parade.

De partea cealaltă, Anna Vyakhireva a fost cea mai periculoasă jucătoare a oaspetelor. Rusoaica a încheiat cu 14 goluri din 19 aruncări.

Pauline Coatanea a marcat de 5 ori. Kiara Tshimanga și Pauletta Foppa au înscris câte 4 goluri fiecare.

A fost a cincea victorie consecutivă din competiție pentru campioana României, care se menține în grafic pentru calificarea directă în sferturile de finală.

În partida următoare, CSM București va întâlni, în deplasare, Ferencvaros, a doua clasată. Echipa maghiară a învins duminică Sola, scor 28-24.