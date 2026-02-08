Prima pagină » Sport » CSM București învinge Brest, liderul grupei din Liga Campionilor la handbal feminin

CSM București învinge Brest, liderul grupei din Liga Campionilor la handbal feminin

CSM București s-a impus duminică seara, scor 40-34 (21-17), cu liderul Grupei B din Liga Campionilor, Brest Bretagne Handball, și ajunge la 16 puncte în clasament, egalând pe Ikast și ajungând la doar două puncte de primul loc.
CSM București învinge Brest, liderul grupei din Liga Campionilor la handbal feminin
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 feb. 2026, 18:56, Sport

CSM București, formație antrenată de Bojana Popovic și Iulia Curea, a impresionat în ofensivă.

Elizabeth Omoregie a fost principala marcatoare, cu 9 reușite din 10 aruncări.

Emma Friis și Trine Jensen Østergaard au contribuit fiecare cu câte 7 goluri. Valeriia Maslova a încheiat cu 6 goluri.

În poartă, Evelina Eriksson a avut 6 intervenții (28,57%), iar Gabriela Moreschi a contribuit cu 5 parade.

De partea cealaltă, Anna Vyakhireva a fost cea mai periculoasă jucătoare a oaspetelor. Rusoaica a încheiat cu 14 goluri din 19 aruncări.

Pauline Coatanea a marcat de 5 ori. Kiara Tshimanga și Pauletta Foppa au înscris câte 4 goluri fiecare.

A fost a cincea victorie consecutivă din competiție pentru campioana României, care se menține în grafic pentru calificarea directă în sferturile de finală.

În partida următoare, CSM București va întâlni, în deplasare, Ferencvaros, a doua clasată. Echipa maghiară a învins duminică Sola, scor 28-24.

Recomandarea video

BREAKING Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără româncă la o ”cină privată” în Palatul Buckingham în 2010 pentru Andrew Mountbatten Windsor
G4Media
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp
Gandul
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
Libertatea
Prețuri de Nordului! Cât costă o ciorbă în restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău
CSID
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor