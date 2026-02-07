Remiză în duelul ultimelor clasate din Liga Florilor. Echipa lui Tadici, egalată la ultima fază

HC Zalău a condus în mai multe rânduri, însă gălățencele au revenit de fiecare dată. În ultimul minut s-a marcat de trei ori.

Cu șase secunde înainte de final, Mouna Jlezi marca pentru 24-23, readucând gazdele în avantaj. Replica Galațiului a venit chiar la ultima fază: Andreea Prescura a înscris, stabilind scorul final.

Pentru HC Zalău, Mouna Jlezi a fost cea mai eficientă jucătoare, cu 6 goluri din 8 aruncări, fiind decisivă în momentele-cheie ale părții secunde. Alexia Niță a contribuit cu 5 goluri (2 din 2 de la 7 metri). Iulia Sava a punctat de 4 ori, trei reușite venind din aruncări de la 7 metri.

De cealaltă parte, Andreea Prescura a fost principala armă ofensivă a Galațiului, cu 9 goluri din 18 aruncări. Ana Maria Berbece a avut și ea o evoluție solidă, cu 7 goluri din 8 aruncări.

În poarta Zalăului, Sara Rus a avut 9 intervenții din 28 de aruncări. Pentru CSM Galați, Nicoleta Petre a încheiat cu 8 intervenții din 26 de aruncări, dintre care două de la aruncări de la 7 metri.

A fost duelul ultimelor două clasate, într-o ligă în care nu retrogradează direct nicio echipă.

CSM Galați, echipă pregătită de fosta mare jucătoare Daciana Balaban, a obținut primul punct din actuala ediție a campionatului.

Echipa condusă de antrenorul Gheorghe Tadici ajunge la 4 puncte, însă ratează șansa să se apropie de ieșirea din zona locurilor de baraj.