Djurdjina Jaukovic, de la CSM București, inclusă în echipa etapei 10 din Liga Campionilor

Djurdjina Jaukovic, inter stânga din Muntenegru, a fost desemnată cea mai bună apărătoare a etapei a 10-a, disputată în weekend.
Jaukovic a fost, de altfel, cea mai bună jucătoare a echipei bucureștene în victoria de pe teren propriu, cu Krim, scor 26-20 (12-9).
Interul muntenegrean a marcat 6 goluri din 7 aruncări (2/2 de la 7 m), bifând două pase decisive, o intercepție și două blocaje.
Succesul cu Krim a reprezentat a șasea victorie din actuala ediție a Ligii Campionilor pentru CSM. Campioana României ocupă locul 4 în clasamentul Grupei B, cu 12 puncte, la doar patru puncte de lider, Brest.
MVP în etapa a 10-a din Liga Campionilor a fost desemnată Stine Ruscetta Skogrand (Ikast Håndbold).
Echipa ideală a etapei:
Portar: Sarah Wachter (BV Borussia Dortmund)
Extremă stânga: Elma Halilcevic (Odense Håndbold)
Inter stânga: Ragnhild Valle Dahl (Odense Håndbold)
Centru: Michala Elsberg Møller (Team Esbjerg)
Inter dreapta: Stine Ruscetta Skogrand (Ikast Håndbold)
Extremă dreapta: Alicia Toublanc (DVSC Schaeffler)
Pivot: Sarah Bouktit (Metz Handball)
Cea mai bună apărătoare: Djurdjina Jaukovic (CSM București)