Djurdjina Jaukovic, de la CSM București, inclusă în echipa etapei 10 din Liga Campionilor

Djurdjina Jaukovic, una dintre jucătoarele de bază ale campioanei României la handbal feminin, CSM București, a fost inclusă în echipa etapei a 10-a din EHF Champions League, anunță marți forul european.
20 ian. 2026, 17:02, Sport

Djurdjina Jaukovic, inter stânga din Muntenegru, a fost desemnată cea mai bună apărătoare a etapei a 10-a, disputată în weekend.

Jaukovic a fost, de altfel, cea mai bună jucătoare a echipei bucureștene în victoria de pe teren propriu, cu Krim, scor 26-20 (12-9).

Interul muntenegrean a marcat 6 goluri din 7 aruncări (2/2 de la 7 m), bifând două pase decisive, o intercepție și două blocaje.

Succesul cu Krim a reprezentat a șasea victorie din actuala ediție a Ligii Campionilor pentru CSM. Campioana României ocupă locul 4 în clasamentul Grupei B, cu 12 puncte, la doar patru puncte de lider, Brest.

MVP în etapa a 10-a din Liga Campionilor a fost desemnată Stine Ruscetta Skogrand (Ikast Håndbold).

Echipa ideală a etapei:

Portar: Sarah Wachter (BV Borussia Dortmund)

Extremă stânga: Elma Halilcevic (Odense Håndbold)

Inter stânga: Ragnhild Valle Dahl (Odense Håndbold)

Centru: Michala Elsberg Møller (Team Esbjerg)

Inter dreapta: Stine Ruscetta Skogrand (Ikast Håndbold)

Extremă dreapta: Alicia Toublanc (DVSC Schaeffler)

Pivot: Sarah Bouktit (Metz Handball)

Cea mai bună apărătoare: Djurdjina Jaukovic (CSM București)

