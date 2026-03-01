Volei Alba Blaj se menține în fruntea clasamentului în Divizia A1 feminină, după o victorie cu CSM București

Gazdele, antrenate de Gabrielle Tortorici, au început mai bine partida și și-au adjudecat primul set cu 25-23. Replica echipei Volei Alba Blaj nu a întârziat însă să apară, liderul la zi al campionatului egalând situația la seturi după un act secund mai solid, câștigat cu 25-22.

Din setul al treilea, Alba Blaj a preluat controlul jocului, impunând un ritm superior.

Oaspetele au închis seturile trei și patru cu 25-20, respectiv 25-21, adjudecându-și victoria cu 3-1 la general și bifând încă trei puncte în clasament.

Vittoria Piani a fost principala realizatoare a campioanelor, cu 20 de puncte.

Ariana-Cristiana Pîrv a adăugat 13 puncte. Ana Escamilla, intrată în setul secund, a încheiat cu 12 puncte.

Jelena Delic a fost cea mai eficientă în atac, cu 62% (8/12).

De la gazde, Elen Vilas Trugillo a reușit cele mai multe puncte – 20.

Prin acest succes, Volei Alba Blaj ajunge la 45 de puncte, cu 15 victorii în 17 partide. Se menține la un punct avans în fruntea clasamentului față de CSO Voluntari.

CSM București ocupă locul 5, cu 29 de puncte.