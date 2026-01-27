Cupa României la handbal feminin. Adversară din liga a doua pentru deținătoarea trofeului, în optimile de finală

Meciul vedetă al acestei faze din Cupa României opune pe medaliata cu argint din sezonul trecut, Gloria Bistrița, formației HC Dunărea Brăila.
Conform tragerii la sorți pentru optimile de finală din Cupa României, duelurile sunt următoarele:
CSM Iași 2020 – CSM București
CSM Unirea Slobozia – CSM Galați
CSM Corona Brașov – HC Zalău
CSU Știința București – SCM Râmnicu Vâlcea
CSM Târgu Jiu – CS Minaur Baia Mare
HC Dunărea Brăila – CS Gloria Bistrița
SCM Universitatea Craiova – CSM Slatina
CS Știința Bacău – CS Rapid București
Meciurile din această fază sunt programate pe 21 februarie, în manșă unică, pe terenul primei echipe menționate.