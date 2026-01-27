Prima pagină » Sport » Cupa României la handbal feminin. Adversară din liga a doua pentru deținătoarea trofeului, în optimile de finală

Cupa României la handbal feminin. Adversară din liga a doua pentru deținătoarea trofeului, în optimile de finală

Meciurile din optimile de finală din Cupa României la handbal feminin au fost stabilite, marți, în urma tragerii la sorți efectuată la sediul Federației Române de Handbal. CSM București, deținătoarea trofeului, va juca împotriva principalei pretendente la promovare din liga secundă, CSM Iași.
Cupa României la handbal feminin. Adversară din liga a doua pentru deținătoarea trofeului, în optimile de finală
Petre Apostol
27 ian. 2026, 12:01, Sport

Meciul vedetă al acestei faze din Cupa României opune pe medaliata cu argint din sezonul trecut, Gloria Bistrița, formației HC Dunărea Brăila.

Conform tragerii la sorți pentru optimile de finală din Cupa României, duelurile sunt următoarele:

CSM Iași 2020 – CSM București

CSM Unirea Slobozia – CSM Galați

CSM Corona Brașov – HC Zalău

CSU Știința București – SCM Râmnicu Vâlcea

CSM Târgu Jiu – CS Minaur Baia Mare

HC Dunărea Brăila – CS Gloria Bistrița

SCM Universitatea Craiova – CSM Slatina

CS Știința Bacău – CS Rapid București

Meciurile din această fază sunt programate pe 21 februarie, în manșă unică, pe terenul primei echipe menționate.

Recomandarea video