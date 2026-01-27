Cupa României la handbal feminin. Adversară din liga a doua pentru deținătoarea trofeului, în optimile de finală

Meciurile din optimile de finală din Cupa României la handbal feminin au fost stabilite, marți, în urma tragerii la sorți efectuată la sediul Federației Române de Handbal. CSM București, deținătoarea trofeului, va juca împotriva principalei pretendente la promovare din liga secundă, CSM Iași.