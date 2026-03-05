România joacă în deplasare cu Slovacia în EHF Euro Cup la handbal feminin

După primele două meciuri din competiție, România ocupă locul al doilea în grupă, cu două puncte. Echipa pregătită de selecționerul Ovidiu Mihăilă a pierdut la debut, în deplasare, cu Norvegia, scor 27-29. Dar, s-a impus la Craiova în fața Poloniei, cu 34-29, meci în care Sorina Grozav a marcat opt goluri din zece aruncări.

În clasamentul grupei, Norvegia conduce cu patru puncte, urmată de România și Polonia, ambele cu câte două puncte. Slovacia ocupă ultimul loc, fără punct.

Slovacia a pierdut până acum ambele meciuri disputate: 20-28 cu Polonia și 19-31 cu Norvegia.

Partida retur dintre România și Slovacia este programată duminică, de la ora 19:00, la Bistrița. Primele două clasate din grupă se vor califica în Final Four-ul competiției.

Lotul României pentru dubla cu Slovacia:

Portari: Yuliya Dumanska (Minaur), Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Corona Brașov)

Linia de 9 metri: Alisia Boiciuc, Sorina Grozav (Corona Brașov), Cristina Laslo, Ștefania Stoica (Gloria Bistrița), Diana Lixăndroiu, Elena Roșu (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (SCM Rm. Vâlcea)

Extreme: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Mihaela Mihai, Alexandra Szoke (CSM București), Orsolya Mozes (SCM Craiova), Beatrice Raicea (Dunărea Brăila)

Pivoți: Lorena Ostase, Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina)