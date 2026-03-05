Prima pagină » Sport » România joacă în deplasare cu Slovacia în EHF Euro Cup la handbal feminin

România joacă în deplasare cu Slovacia în EHF Euro Cup la handbal feminin

România întâlnește joi, de la ora 19:00, în deplasare, reprezentativa Slovaciei, în etapa a treia a EHF Euro Cup la handbal feminin, partida urmând să se dispute la Michalovce.
România joacă în deplasare cu Slovacia în EHF Euro Cup la handbal feminin
Petre Apostol
05 mart. 2026, 09:55, Sport

După primele două meciuri din competiție, România ocupă locul al doilea în grupă, cu două puncte. Echipa pregătită de selecționerul Ovidiu Mihăilă a pierdut la debut, în deplasare, cu Norvegia, scor 27-29. Dar, s-a impus la Craiova în fața Poloniei, cu 34-29, meci în care Sorina Grozav a marcat opt goluri din zece aruncări.

În clasamentul grupei, Norvegia conduce cu patru puncte, urmată de România și Polonia, ambele cu câte două puncte. Slovacia ocupă ultimul loc, fără punct.

Slovacia a pierdut până acum ambele meciuri disputate: 20-28 cu Polonia și 19-31 cu Norvegia.

Partida retur dintre România și Slovacia este programată duminică, de la ora 19:00, la Bistrița. Primele două clasate din grupă se vor califica în Final Four-ul competiției.

Lotul României pentru dubla cu Slovacia:

Portari: Yuliya Dumanska (Minaur), Diana Ciucă (Rapid), Bianca Curmenț (Corona Brașov)

Linia de 9 metri: Alisia Boiciuc, Sorina Grozav (Corona Brașov), Cristina Laslo, Ștefania Stoica (Gloria Bistrița), Diana Lixăndroiu, Elena Roșu (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (SCM Rm. Vâlcea)

Extreme: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Mihaela Mihai, Alexandra Szoke (CSM București), Orsolya Mozes (SCM Craiova), Beatrice Raicea (Dunărea Brăila)

Pivoți: Lorena Ostase, Yaroslava Burlachenko (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina)

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Un client a comandat un BOLT din București în Poiana Brașov. Cât a plătit pentru cursa de 191 km
Gandul
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi. Cât costă carburanții în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Libertatea
800 lei în plus la pensie pentru acești 1.800.000 de pensionari din România. Cine se încadrează
CSID
SUV-ul care trebuia să ajungă în Iran: cum s-a născut Mercedes-Benz G-Class
Promotor