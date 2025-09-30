Prima pagină » Sport » Meciurile din primele faze ale Cupei României la handbal au fost stabilite

Meciurile din primele faze ale Cupei României la handbal au fost stabilite

Federația Română de Handbal a efectuat marți tragerea la sorți pentru primele faze din Cupa României la handbal, turul 1 la masculin și turul preliminar la feminin.
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto, 2024
Petre Apostol
30 sept. 2025, 15:42, Sport

Primele confruntări din Cupa României la handbal masculin sunt programate joi, 23 octombrie, în manșă unică și includ următoarele partide:

• ACS Dinamyc Zalău – CSA Steaua București
• SCM Politehnica Timișoara – CSU Târgoviște
• CS Medgidia – CSM Vaslui
• CSU Constantin Brâncuși Târgu Jiu – CSU Suceava
• CS Universitatea Cluj – CSM Sighișoara
• CSU Galați – CSU Pitești
• CSO Teutonii Ghimbav – CS Unirea Sânnicolau Mare
• CSM Făgăraș – CS Universitatea Craiova
• CSM Odorheiul Secuiesc – CSM Oradea
• CS Concordia Chiajna – CS Politehnica Iași

În competiția feminină, în turul preliminar s-au înscris șase echipe din divizia a doua, care se vor întâlni, de asemenea, în manșă unică, pe 21 decembrie, astfel:

• CSU Oradea – ACS Sepsi-SIC Sf. Gheorghe
• CS Știința Bacău – ACS Spartac București
• CS Județean Prahova – CSM Tg. Mureș