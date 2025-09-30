Meciurile din primele faze ale Cupei României la handbal au fost stabilite

Primele confruntări din Cupa României la handbal masculin sunt programate joi, 23 octombrie, în manșă unică și includ următoarele partide:
• ACS Dinamyc Zalău – CSA Steaua București
• SCM Politehnica Timișoara – CSU Târgoviște
• CS Medgidia – CSM Vaslui
• CSU Constantin Brâncuși Târgu Jiu – CSU Suceava
• CS Universitatea Cluj – CSM Sighișoara
• CSU Galați – CSU Pitești
• CSO Teutonii Ghimbav – CS Unirea Sânnicolau Mare
• CSM Făgăraș – CS Universitatea Craiova
• CSM Odorheiul Secuiesc – CSM Oradea
• CS Concordia Chiajna – CS Politehnica Iași
În competiția feminină, în turul preliminar s-au înscris șase echipe din divizia a doua, care se vor întâlni, de asemenea, în manșă unică, pe 21 decembrie, astfel:
• CSU Oradea – ACS Sepsi-SIC Sf. Gheorghe
• CS Știința Bacău – ACS Spartac București
• CS Județean Prahova – CSM Tg. Mureș