Petrolul Ploiești-Universitatea Craiova 0-4, în Cupa României

Universitatea Craiova a obținut, joi seară, o victorie importantă în Cupa României care îi asigură în proporție de 99% calificarea în fazele superioare ale competiției, scrie ProSport.

După meciul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova, Eugen Neagoe a tras concluziile. Tehnicianul a recunoscut că nu se aștepta ca elevii săi să se prezinte în această manieră împotriva oltenilor, mai ales că el discutase toate detaliile de care trebuie să țină cont.

Ba mai mult, Eugen Neagoe le-a atras atenția mai multor fotbaliști de la Petrolul, despre care spune că ar trebui să fie mai determinați să arate ce pot.