Copil de 10 ani violat de un coleg într-un centru pentru minori din Craiova

Polițiștii din Craiova au fost sesizați sâmbătă de un bărbat de 46 de ani, reprezentant al unui centru social, cu privire la faptul că în cursul aceleiași zile doi minori instituționalizați ar fi întreținut un raport sexual oral.

În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit faptul că „un minor de 14 ani ar fi exercitat acte specifice unui raport sexual oral față de un alt minor, de 10 ani, la inițiativa primului, în timp ce se aflau într-un dormitor din incinta centrului”, potrivit IJP Dolj.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru viol săvârşit asupra unui minor.

De asemenea, polițiștii i-au aplicat minorului de 10 ani formularul de evaluare a riscului, în urma căruia nu a reieșit risc iminent, totodată fiind adusă la cunoștință posibilitatea de a solicita ordin de protecție instanței de judecată.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt, iar la finalul acestora va fi propusă o soluţie prin unitatea de parchet competentă.