A doua rundă din faza grupelor din Cupa României la fotbal, ediția 2025–2026, începe marți, când sunt programate patru partide. Celelalte opt meciuri ale rundei sunt programate miercuri și joi.
Petre Apostol
02 dec. 2025, 08:33, Sport

Programul zilei în Cupa României începe cu duelul de la ora 14:00, CSC Dumbrăvița – CSM Slatina, două echipe fără punct în Grupa A.

Apoi, urmează, de la ora 17:00, singurul meci al zilei care reunește echipe din prima ligă: AFK Csikszereda – Oțelul Galați, în Grupa C, respectiv partida din Grupa D: CS Dinamo București – Concordia Chiajna.

Ziua se va închide cu meciul de la ora 19:30 dintre Campionii FC Argeș și FC Rapid 1923, în Grupa A.

Programul complet al etapei a doua din faza grupelor din Cupa României:

Grupa A

Marți, 2 decembrie, 14:00: CSC Dumbrăvița – CSM Slatina

Marți, 2 decembrie, 19:30: Campionii FC Argeș – FC Rapid 1923

Joi, 4 decembrie, 18:30: Metaloglobus – CFR Cluj

Clasament Grupa A (puncte | golaveraj):

1. CFR Cluj – 3p | 4–0

2. FC Rapid 1923 – 3p | 4–0

3. Campionii FC Argeș – 3p | 3–2

4. Metaloglobus – 0p | 2–3

5. CSC Dumbrăvița – 0p | 0–4

6. CSM Slatina – 0p | 0–4

Grupa B

Miercuri, 3 decembrie, 14:00: CS Sănătatea – CS Gloria Bistrița

Miercuri, 3 decembrie, 21:00: UTA Arad – FCSB

Joi, 4 decembrie, 21:00: ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova

Clasament Grupa B:

1. Universitatea Craiova – 3p | 4–1

2. FCSB – 3p | 3–1

3. ACS Petrolul 52 – 1p | 1–1

4. UTA Arad – 1p | 1–1

5. CS Gloria Bistrița – 0p | 1–3

6. CS Sănătatea – 0p | 1–4

Grupa C

Marți, 2 decembrie, 17:00: AFK Csikszereda – Oțelul Galați

Joi, 4 decembrie, 14:00: CS Sporting Liești – Metalul Buzău

Joi, 4 decembrie, 16:15: Sepsi OSK – Universitatea Cluj

Clasament Grupa C:

1. U Cluj – 3p | 2–1

2. Oțelul Galați – 1p | 3–3

3. CS Sporting Liești – 1p | 3–3

4. Sepsi OSK – 1p | 0–0

5. AFK Csikszereda – 1p | 0–0

6. Metalul Buzău – 0p | 1–2

Grupa D

Marți, 2 decembrie, 17:00: CS Dinamo București – Concordia Chiajna (YouTube FRF TV)

Miercuri, 3 decembrie, 17:00: AFC Botoșani – AFC Hermannstadt (YouTube FRF TV)

Miercuri, 3 decembrie, 18:30: Farul Constanța – Dinamo 1948 (Digi Sport, Prima Sport)

Clasament Grupa D:

1. Dinamo 1948 – 3p | 3–1

2. Hermannstadt – 3p | 1–0

3. Farul Constanța – 1p | 1–1

4. FC Botoșani – 1p | 1–1

5. Concordia Chiajna – 0p | 0–1

6. CS Dinamo București – 0p | 1–3

