Programul zilei în Cupa României începe cu duelul de la ora 14:00, CSC Dumbrăvița – CSM Slatina, două echipe fără punct în Grupa A.
Apoi, urmează, de la ora 17:00, singurul meci al zilei care reunește echipe din prima ligă: AFK Csikszereda – Oțelul Galați, în Grupa C, respectiv partida din Grupa D: CS Dinamo București – Concordia Chiajna.
Ziua se va închide cu meciul de la ora 19:30 dintre Campionii FC Argeș și FC Rapid 1923, în Grupa A.
Grupa A
Marți, 2 decembrie, 14:00: CSC Dumbrăvița – CSM Slatina
Marți, 2 decembrie, 19:30: Campionii FC Argeș – FC Rapid 1923
Joi, 4 decembrie, 18:30: Metaloglobus – CFR Cluj
Clasament Grupa A (puncte | golaveraj):
1. CFR Cluj – 3p | 4–0
2. FC Rapid 1923 – 3p | 4–0
3. Campionii FC Argeș – 3p | 3–2
4. Metaloglobus – 0p | 2–3
5. CSC Dumbrăvița – 0p | 0–4
6. CSM Slatina – 0p | 0–4
Grupa B
Miercuri, 3 decembrie, 14:00: CS Sănătatea – CS Gloria Bistrița
Miercuri, 3 decembrie, 21:00: UTA Arad – FCSB
Joi, 4 decembrie, 21:00: ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova
Clasament Grupa B:
1. Universitatea Craiova – 3p | 4–1
2. FCSB – 3p | 3–1
3. ACS Petrolul 52 – 1p | 1–1
4. UTA Arad – 1p | 1–1
5. CS Gloria Bistrița – 0p | 1–3
6. CS Sănătatea – 0p | 1–4
Grupa C
Marți, 2 decembrie, 17:00: AFK Csikszereda – Oțelul Galați
Joi, 4 decembrie, 14:00: CS Sporting Liești – Metalul Buzău
Joi, 4 decembrie, 16:15: Sepsi OSK – Universitatea Cluj
Clasament Grupa C:
1. U Cluj – 3p | 2–1
2. Oțelul Galați – 1p | 3–3
3. CS Sporting Liești – 1p | 3–3
4. Sepsi OSK – 1p | 0–0
5. AFK Csikszereda – 1p | 0–0
6. Metalul Buzău – 0p | 1–2
Grupa D
Marți, 2 decembrie, 17:00: CS Dinamo București – Concordia Chiajna (YouTube FRF TV)
Miercuri, 3 decembrie, 17:00: AFC Botoșani – AFC Hermannstadt (YouTube FRF TV)
Miercuri, 3 decembrie, 18:30: Farul Constanța – Dinamo 1948 (Digi Sport, Prima Sport)
Clasament Grupa D:
1. Dinamo 1948 – 3p | 3–1
2. Hermannstadt – 3p | 1–0
3. Farul Constanța – 1p | 1–1
4. FC Botoșani – 1p | 1–1
5. Concordia Chiajna – 0p | 0–1
6. CS Dinamo București – 0p | 1–3