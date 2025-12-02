Programul zilei în Cupa României începe cu duelul de la ora 14:00, CSC Dumbrăvița – CSM Slatina, două echipe fără punct în Grupa A.

Apoi, urmează, de la ora 17:00, singurul meci al zilei care reunește echipe din prima ligă: AFK Csikszereda – Oțelul Galați, în Grupa C, respectiv partida din Grupa D: CS Dinamo București – Concordia Chiajna.

Ziua se va închide cu meciul de la ora 19:30 dintre Campionii FC Argeș și FC Rapid 1923, în Grupa A.

Programul complet al etapei a doua din faza grupelor din Cupa României:

Grupa A

Marți, 2 decembrie, 14:00: CSC Dumbrăvița – CSM Slatina

Marți, 2 decembrie, 19:30: Campionii FC Argeș – FC Rapid 1923

Joi, 4 decembrie, 18:30: Metaloglobus – CFR Cluj

Clasament Grupa A (puncte | golaveraj):

1. CFR Cluj – 3p | 4–0

2. FC Rapid 1923 – 3p | 4–0

3. Campionii FC Argeș – 3p | 3–2

4. Metaloglobus – 0p | 2–3

5. CSC Dumbrăvița – 0p | 0–4

6. CSM Slatina – 0p | 0–4

Grupa B

Miercuri, 3 decembrie, 14:00: CS Sănătatea – CS Gloria Bistrița

Miercuri, 3 decembrie, 21:00: UTA Arad – FCSB

Joi, 4 decembrie, 21:00: ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova

Clasament Grupa B:

1. Universitatea Craiova – 3p | 4–1

2. FCSB – 3p | 3–1

3. ACS Petrolul 52 – 1p | 1–1

4. UTA Arad – 1p | 1–1

5. CS Gloria Bistrița – 0p | 1–3

6. CS Sănătatea – 0p | 1–4

Grupa C

Marți, 2 decembrie, 17:00: AFK Csikszereda – Oțelul Galați

Joi, 4 decembrie, 14:00: CS Sporting Liești – Metalul Buzău

Joi, 4 decembrie, 16:15: Sepsi OSK – Universitatea Cluj

Clasament Grupa C:

1. U Cluj – 3p | 2–1

2. Oțelul Galați – 1p | 3–3

3. CS Sporting Liești – 1p | 3–3

4. Sepsi OSK – 1p | 0–0

5. AFK Csikszereda – 1p | 0–0

6. Metalul Buzău – 0p | 1–2

Grupa D

Marți, 2 decembrie, 17:00: CS Dinamo București – Concordia Chiajna (YouTube FRF TV)

Miercuri, 3 decembrie, 17:00: AFC Botoșani – AFC Hermannstadt (YouTube FRF TV)

Miercuri, 3 decembrie, 18:30: Farul Constanța – Dinamo 1948 (Digi Sport, Prima Sport)

Clasament Grupa D:

1. Dinamo 1948 – 3p | 3–1

2. Hermannstadt – 3p | 1–0

3. Farul Constanța – 1p | 1–1

4. FC Botoșani – 1p | 1–1

5. Concordia Chiajna – 0p | 0–1

6. CS Dinamo București – 0p | 1–3