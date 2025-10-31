Rezultatele și marcatorii din prima etapă a grupelor Cupei României la fotbal. Programul etapei 2

Iată rezultatele complete înregistrate și marcatorii din prima etapă.
Grupa A
CSM Slatina – CFR Cluj 0-4 (Korenica ’23, Badamosi ’35, Ad. Păun ’59, Chibsah ’75 – autogol)
Metaloglobus – FC Argeș 2-3 (C. Achim ’59, Zakir ’78 / Seto ’29, Brobbey ’34, Matos ’85)
CSC Dumbrăvița – Rapid 0-4 (Jambor ’21, Kramer ’42, Dobre ’70-pen., ’79)
Grupa B
Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4 (Stevanovic ’44-autogol / Stevanovic ’61, D. Matei ’77, Etim ’86, Cicâldău ’88)
Gloria Bistrița – FCSB 1-3 (Mensah ’79-pen. / Alibec ’26-pen., Thiam ’45, Stoian ’90)
UTA Arad – Petrolul Ploiești 1-1 (Costache ’33 / Chică-Roșă ’78)
Grupa C
Sporting Liești – Oțelul Galați 3-3 (P. Voinea ’36, V. Costea ’51, Cl. Maftei ’90+3 / Ciobanu ‘5, P. Nuno ’60, Andrezinho ’64)
AFK Csikszereda – Sepsi OSK 0-0
Metalul Buzău – U Cluj 1-2 (V. Dumitrache ’45+3-pen. / Trică ’50, Taiwo ’90+1)
Grupa D
CS Dinamo – Dinamo 1948 1-3 (Cocoș ’72 / Caragea ‘9, ’18, Musi ’90)
Concordia Chiajna – Hermannstadt 0-1 (Bejan ’56)
FC Botoșani – Farul Constanța 1-1 (Dumiter ’55 / Markovic ’58)
Programul etapei a 2-a, 2-4 decembrie:
Grupa A
Metaloglobus – CFR Cluj
Campionii FC Argeș – FC Rapid 1923
CSC Dumbrăvița – CSM Slatina
Grupa B
ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova
UTA Arad – FCSB
CS Sănătatea – CS Gloria Bistrița
Grupa C
Sepsi OSK – Universitatea Cluj
AFK Csikszereda – Oțelul Galați
Sporting Liești – Metalul Buzău
Grupa D
Farul Constanța – Dinamo 1948
AFC Botoșani – AFC Hermannstadt
CS Dinamo București – Concordia Chiajna