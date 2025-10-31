Rezultatele și marcatorii din prima etapă a grupelor Cupei României la fotbal. Programul etapei 2

Prima etapă a fazei grupelor din Cupa României la fotbal s-a încheiat joi noapte. În total, 40 de goluri s-au înscris în primele 12 partide din cele 4 grupe, desfășurate de marți până joi. Etapa a doua este programată să se desfășoare în prima săptămână a lunii decembrie.