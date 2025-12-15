Prima pagină » Sport » Ionel Ganea, declarații după drama în care și-a pierdut fiul: „Mă gândesc mereu de ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu”

Ionel Ganea, declarații după drama în care și-a pierdut fiul: „Mă gândesc mereu de ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu”

Fostul fotbalist, Ionel Ganea, vorbește în premieră, într-un interviu pentru ProSport, după episodul care i-a marcat viața: moartea fiului său, Alexandru Ioan, cel care și-a pierdut viața la vârsta de doi ani, în urma unui accident rutier.
Sursa foto: Prosport
15 dec. 2025, 18:56, Sport

Ionel Ganea și-a pierdut fiul în vârstă de doi ani, în urma unui accident rutier. Evenimentul a avut loc în timp ce tatăl său se afla la volanul mașinii care a intrat într-un automobil staționat pe marginea carosabilului.

Vineri, la Făgăraș, Ionel Ganea a organizat un eveniment fotbalistic în memoria băiatului său la care au participat mai multe echipe din județul Brașov, dar și foști colegi precum: Dănuț Lupu, Eugen Trică, Iosif Rotariu, Daniel Chiriță, Dumitru Stângaciu sau Marian Aliuță.

Într-un interviu pentru Prosport, Ionel Ganea a povestit despre evenimentul organizat în memoria fiului său decedat.

Prosport: Cum ai trăit evenimentul pe care l-ai organizat în memoria fiului tău?

Ionel Ganea: Sincer, eu vreau să le mulțumesc băieților care și-au rupt puțin din timpul lor și au reușit să vină la Făgăraș și să facă niște copii fericiți. Nici eu nu mă așteptam ca evenimentul să fie așa de reușit în privința celor mici. După cum ai văzut, au participat foarte mulți copii și asta m-a bucurat enorm. Am reușit să-i fac fericiți pe acești copilași. A fost ceva de suflet și nu știu dacă până acum, aici la noi la Făgăraș, a mai făcut cineva așa ceva pentru ei. Scopul meu, țelul turneului a fost pentru ei.

Prosport: Cred că acest memorial a venit și ca o alinare pentru tine

Ionel Ganea: A avut și efect sufletesc, cred că și Alexandru, acum fiind îngeraș, mi-a dat putere. Să văd așa mulți copii strânși la sală este o dorință îndeplinită. Pentru mine e foarte greu, iar cât o să trăiesc o să fie cumplit. Nu doresc nimănui să fie în pielea mea, să i se întâmple o astfel de dramă. Și am văzut că au fost și unii care m-au criticat. Lor le doresc un singur lucru: Dumnezeu să-i ierte și pe ei! Cine și-ar fi dorit să i se întâmple așa ceva? Cine? Ăsta e cursul vieții mele! Nu sunt supărat pe ei, mă rog la Dumnezeu să-i ierte și să nu aibă parte vreodată de așa ceva.

