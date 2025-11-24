200.000 de beculețe și 5.000 de globuri pe bradul de Crăciun din Piața Sfatului

Peste 1,3 milioane de luminițe vor anunța începerea sărbătorilor de iarnă și a Crăciunului în Brașov În 30 noiembrie, la ora 18.00, se aprinde iluminatul festiv și se deschide oficial Târgul de Crăciun din Piața Sfatului. Seara se va încheia cu un concert extraordinar al celor de la Fly Project și cu un show de lasere.

„Bradul de Crăciun din Piața Sfatului va avea 200.000 de beculețe și nu mai puțin de 5.000 de globuri. Pe data de 30 noiembrie, în colaborare cu colegii și prietenii noștri de la Centrul Cultural Apollonia, aprindem luminile în Piața Sfatului. Invitați speciali vor fi cei de la Fly Project, o trupă din Brașov care revine în oraș cu un super concert”, a declarat viceprimarul Dan Ghiță.

Sărbătoarea va continua în 1 Decembrie, de Ziua Națională a României. Pe lângă ceremonialul militar și religios de pe bulevardul Eroilor și cel al junilor, organizat în Piața Unirii, brașovenii și turiștii sunt așteptați în Piața Sfatului la un spectacol folcloric.

Seria de evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă va continua cu cele dedicate copiilor, în ajun de Moș Nicolae, când pe scena din Piața Sfatului vor urca actorii de la Teatrul pentru copii Arlechino Brașov cu „Povești de Crăciun”, urmați de Alina Sorescu & Picii lu` Soreasca (concert).

Totodată, Primăria va transmite live, pe ecranul din Piața Sfatului, concertele de Crăciun de la Biserica Neagră, 12 decembrie, Opera Brașov, 18 decembrie, și Filarmonica Brașov, 19 decembrie.

Între 20 și 23 decembrie, sunt pregătite o serie de evenimente artistice, concerte, colinde, atât cu artiști și ansambluri locale, cât și naționale.

Luna decembrie se va încheia cu petrecerea de revelion din Piața Sfatului și cu un supershow de lasere.