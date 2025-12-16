Incendiu într-un imobil din Brașov. O persoană a fost transportată la spital

Reprezentanții ISU anunță că marți seară, în jurul orei 21.30, pompierii brașoveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință situată pe strada Cibinului din municipiul Brașov.

În misiune au fost trimise autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

În urma evenimentului, au fost evacuate cinci persoane, dintre care patru locatari ai apartamentului situat deasupra celui afectat de incendiu. Totodată, o femeie în vârstă de 69 de ani din locuința în care s-a produs incendiul a suferit o intoxicație cu fum și un atac de panică, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare.

„Incendiul se manifesta cu flăcări și cu degajări mari de fum, iar echipajele de intervenție au acționat pentru identificarea și stingerea focarului, precum și pentru ventilarea spațiilor afectate. În urma incendiului, au ars elemente de mobilier, materiale textile și mase plastice. S-a intervenit prompt, înainte ca incendiul să se extindă și la alte încăperi ale locuinței”, a transmis ISU Brașov.

Cauza izbucnirii incendiului este în curs de stabilire.