Crima care a îngrozit Hollywood-ul. Ce riscă Nick Reiner după ce va fi acuzat pentru moartea părinților săi

Nick Reiner va fi acuzat pentru uciderea părinților, a transmis Poliția din Los Angeles.

„Vor fi două capete de acuzare de crimă de gradul întâi, cu o circumstanță specială de crime multiple. De asemenea, el se confruntă cu o acuzație specială pentru că a folosit o armă periculoasă și mortală, și anume un cuțit”, a explicat procurorul districtual al comitatului Los Angeles, Nathan Hochman, potrivit Sky News.

Hochman a mai spus că acuzațiile au ca pedeapsă maximă închisoarea pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată. Tituși, nu se poate ajunge la pedeapsa cu moartea.

„În acest moment nu a fost luată nicio decizie cu privire la pedeapsa cu moartea”, adaugă el.

Crima care a îngrozit LA

Nick Reiner, fiul în vârstă de 32 de ani al regizorului de la Hollywood, Rob Reiner, a fost arestat luni sub suspiciunea de crimă. El nu are drept de cauțiune în dosarul în care părinții săi au fost uciși prin înjunghiere în casa lor din Los Angeles.

Nick Reiner a fost arestat la câteva ore după ce soții Rob Reiner și Michele Singer Reiner au fost găsiți morți. Cadavrele au fost descoperite duminică după-amiază la casa soților Reiner din cartierul elegant Brentwood

Istoria agitată a familiei Reiner

Rob și Nick Reiner au explorat relația lor dificilă și luptele fiului cu drogurile în filmul din 2016 „Being Charlie”. De asemenea, Nick Reiner a vorbit public despre luptele sale cu dependența. Până la vârsta de 18 ani, el a fost în mai multe centre de tratament.

Rob Reiner a fost unul dintre cei mai prolifici regizori de la Hollywood, iar opera sa include unele dintre cele mai memorabile filme ale anilor 1980 și 1990, inclusiv „This is Spinal Tap”, „A Few Good Men”, „When Harry Met Sally” și „The Princess Bride”.

Rob Reiner s-a căsătorit cu fotografa Michele Singer Reiner în 1989. Cei doi s-au cunoscut în timp ce el regiza filmul „When Harry Met Sally”. Ei au avut trei copii împreună: Nick, Jake și Romy.