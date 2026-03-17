Iranul confirmă moartea lui Ali Larijani. Cine mai era cu el când a fost eliminat

Presa de stat a anunțat că Ali Larijani, cel mai înalt oficial al securității naționale a Iranului, considerat și conducător de facto în timpul războiului, a fost ucis în bombardamente luni noapte.

Presa îl numește martir și susține că Larijani a fost ucis împreună cu fiul său, adjunctul său și un grup de gărzi de corp care îl păzeau pe liderul iranian. Ali Larijani a fost ucis în reședința fiicei sale din zona Pardis, provincia Teheran.

Agențiile de presă iraniene au început să publice fotografii cu Larijani alături de liderul suprem ucis, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în prima zi a războiului, dar și imagini cu băiatul său și oamenii care îl păzeau.

Ceremonia de înmormântare a lui Ali Larijani și Gholamreza Soleimani va avea loc mâine, simultan cu înmormântarea martirilor distrugătorului Dena, anunță Teheranul.

Totul va avea loc la prând în Piața Enqelab din Teheran la Mausoleul Martirilor.

Uciderea lui Larijani semnifică înlăturarea uneia dintre cele mai proeminente voci ale sfidării din Iran, a arătat marți The New York Times.

Larijani era un pragmatist influent, considerat a avea puterea necesară pentru a negocia cu Statele Unite.

Moartea sa ar putea, de asemenea, să-i încurajeze pe liderii iranieni și mai intransigenți , care cred că republica islamică poate supraviețui doar prin dublarea și întărirea eforturilor.

Ali Larijani a fost un apropiat al ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem care a fost ucis într-un atac aerian israelian la începutul războiului, pe 28 februarie.

Larijani a condus, practic, Iranul în culise chiar înainte de moartea ayatollahului Khamenei, conducând reprimarea brutală din acest an a protestelor împotriva guvernării islamice.

Același Larijani a preluat un rol mai important în procesul decizional cheie din timpul războiului, inclusiv după numirea lui Mojtaba Khamenei în funcția de lider suprem. Ali Larijani se opusese alegerii lui Mojtaba Khamenei, făcând lobby pentru o opțiune mai moderată.