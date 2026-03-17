Iranul confirmă moartea lui Ali Larijani. Cine mai era cu el când a fost eliminat

Iranul a confirmat marți seară că Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională a fost ucis. Presa de stat dă și detalii despre cine mai era lângă liderul iranian când a fost omorât.
Sorina Matei
17 mart. 2026, 23:23, Știri externe

Presa de stat a anunțat că Ali Larijani, cel mai înalt oficial al securității naționale a Iranului, considerat și conducător de facto în timpul războiului, a fost ucis în bombardamente luni noapte.

Presa îl numește martir și susține că Larijani a fost ucis împreună cu fiul său, adjunctul său și un grup de gărzi de corp care îl păzeau pe liderul iranian. Ali Larijani a fost ucis în reședința fiicei sale din zona Pardis, provincia Teheran.

Agențiile de presă iraniene au început să publice fotografii cu Larijani alături de liderul suprem ucis, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în prima zi a războiului, dar și imagini cu băiatul său și oamenii care îl păzeau.

Ceremonia de înmormântare a lui Ali Larijani și Gholamreza Soleimani va avea loc mâine, simultan cu înmormântarea martirilor distrugătorului Dena, anunță Teheranul.

Totul va avea loc la prând în Piața Enqelab din Teheran la Mausoleul Martirilor.

Uciderea lui Larijani semnifică înlăturarea uneia dintre cele mai proeminente voci ale sfidării din Iran, a arătat marți The New York Times.

Larijani era un pragmatist influent, considerat a avea puterea necesară pentru a negocia cu Statele Unite.

Moartea sa ar putea, de asemenea, să-i încurajeze pe liderii iranieni și mai intransigenți , care cred că republica islamică poate supraviețui doar prin dublarea și întărirea eforturilor.

Ali Larijani a fost un apropiat al ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem care a fost ucis într-un atac aerian israelian la începutul războiului, pe 28 februarie.

Larijani a condus, practic, Iranul în culise chiar înainte de moartea ayatollahului Khamenei, conducând reprimarea brutală din acest an a protestelor împotriva guvernării islamice.

Același Larijani a preluat un rol mai important în procesul decizional cheie din timpul războiului, inclusiv după numirea lui Mojtaba Khamenei în funcția de lider suprem. Ali Larijani se opusese alegerii lui Mojtaba Khamenei, făcând lobby pentru o opțiune mai moderată.

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
G4Media
Cristina Demetrescu anunță 3 ani de rătăcire pentru această zodie. Avertismentul celebrei astrologe de la Pro TV
Gandul
Andreea Popescu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în public. Fosta soție a lui Rareș Cojoc, devastată după ce a fost prinsă cu Dan Alexa
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Donald Trump ordonă cea mai mare operațiune de comando din istorie pentru a elimina uraniul ascuns a Iranului
Libertatea
Te trezești noaptea pentru a merge la toaletă? Dacă acest lucru se întâmplă frecvent, nu îl ignora. Ce afecțiune poate ascunde
CSID
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Promotor