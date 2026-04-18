Ce mesaj a transmis noul lider suprem al Iranului, după ce Strâmtoarea Ormuz a fost închisă din nou

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis sâmbătă un mesaj pe Telegram, în care a promis continuarea rezistenței împotriva a ceea ce el a numit „cele două armate aflate în prima linie a necredinței și a aroganței”. Mesajul său vine la puțin timp după ce presa de la Teheran a anunțat sâmbătă că armata reia „controlul strict” asupra Strâmtorii Ormuz.
Foto: Hepta
Diana Nunuț
18 apr. 2026, 15:46, Știri externe

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis sâmbătă un mesaj pe Telegram, în care a marcat Ziua Armatei și a promis continuarea rezistenței împotriva a ceea ce el a numit „cele două armate aflate în prima linie a necredinței și a aroganței”.

Potrivit Al Jazeera, Mojtaba Khamenei a subliniat că dronele țării „lovesc criminalii americani și sioniști ca fulgerul”.

„Curajoasa sa marină este gata să le facă dușmanilor să guste amărăciunea unor noi înfrângeri”, a mai spus el.

Mojtaba Khamenei a prezentat ultimul război ca o continuare a tradiției revoluționare a Iranului, legând Revoluția Islamică din 1979, prin două „războaie impuse” anterioare, de conflictul actual, mai notează Al Jazeera.

În plus, el a lăudat armata iraniană pentru că „a apărat cu curaj teritoriul, apele și steagul care îi aparțin”, scrie CNN.

El și-a încheiat mesajul cu condoleanțe adresate familiilor celor uciși în ceea ce a descris drept „războiul impus de Statele Unite și de regimul sionist împotriva marii națiuni iraniene”.

Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public de când a fost numit ca succesor al tatălui său, Ali Khamenei, în funcția de lider suprem al Iranului.

Ali Khamenei a fost ucis într-un atac aerian comun al Statelor Unite şi Israelului, la începutul războiului din Orientul Mijlociu, izbucnit la sfârșitul lunii februarie.

Mesajul lui Mojtaba Khamenei vine la câteva ore după ce presa de la Teheran a anunțat sâmbătă că armata reia „controlul strict” asupra Strâmtorii Ormuz, ca reacție la menținerea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Astfel, Iranul a revenit asupra deciziei luate cu o zi înainte de a redeschide această rută maritimă esențială pentru comerțul global cu petrol, relatează Sky News.

